«Сегодня как никогда нужно быть вместе»: в Нижнекамске отметят День народного единства

В День народного единства в Нижнекамске пройдут фестивали, концерты, конкурс рисунков, мастер-классы, лекции, квизы и викторины на патриотическую тему. Программу предстоящего праздника на деловом понедельнике анонсировал замруководителя по социальным вопросам исполнительного комитета Нижнекамского района Ильдар Рамазанов.

«День народного единства — праздник, который призывает людей не только вспомнить ключевые исторические события, но и напоминает гражданам многонациональной страны о важности сплочения. В этом году мы также отмечаем 10-летний юбилей Дома дружбы народов. В нём успешно взаимодействуют 11 общественных организаций; 15 национально-культурных обществ; 9 творческих коллективов, из них 4 коллектива имеют звание „народный“. Ежегодно учреждение проводит более 300 культурно-массовых мероприятий с охватом более 60 тыс. человек», — рассказал спикер.

В преддверии Дня народного единства в школах района прошли «Разговоры о важном» на тему «Мы едины, мы — одна страна!». Ребята познакомились с историей возникновения праздника, с народами, населяющими Россию, подвигами предков во имя независимости Родины.

Во время осенних каникул в пришкольных лагерях будут проведены беседы, конкурсы рисунков, интерактивные игры, посвященные истории России, Республики Татарстан, историческим фактам о Дне народного единства. Ребята примут участие в викторине «Широка страна моя родная».

Праздничные викторины, квизы, мастер-классы, турниры, интерактивные и игровые занятия пройдут и в подростковых клубах города.

В спортивных школах запланированы турниры, товарищеские матчи, встречи, беседы и конкурсы рисунков, посвященные предстоящему празднику. Так, например, в спортивной школе №1 состоится товарищеская игра среди команд юношей 2010-2011 годов рождения по баскетболу. В спортивной школе №5 пройдут конкурс рисунков и викторины.

С 28 октября по 7 ноября в домах культуры, учреждениях дополнительного образования состоятся концерты, интеллектуальные игры, лекции, выставки рисунков и многое другое. В культурном центре «Чулман-су» 2 ноября пройдет фестиваль национальных культур «Единая семья — Россия». Городские библиотеки приглашают на выставки, посвященные Дню народного единства, а также отправиться в незабываемое путешествие по миру пушкинских сказок в рамках творческой мастерской КИТАПЛАБ.

В музеях тоже подготовлена насыщенная программа. Так, в комплексном музее 2 и 3 ноября покажут документальный фильм «Минин и Пожарский», киноленту о истории возникновения Дня народного единства.

«Также музеи традиционно присоединятся к ежегодной всероссийской акции „Ночь искусств — 2024“. 1 ноября акция пройдет в музее Ахсана Фатхутдинова. В программе — игры, литературно-музыкальная экспозиция, мастер-класс, концерт учащихся Детской музыкальной школы №5, встреча с краеведами и поэтическая гостиная. 2 ноября акция пройдет в комплексном музее города. В программе — концертная программа, мастер-класс, исторический экскурс, встреча с искусствоведом», — рассказал Рамазанов.

5 ноября в Доме народного творчества в рамках празднования Дня народного единства и 10-летия Дома дружбы народов состоится фестиваль «Мы — единство! Мы дружбою сильны!». Он будет включать интерактивную программу в фойе. Для нижнекамцев проведут мастер-классы, дегустацию чая народов района, выставку книг и картин, а также фотовыставку. В 15 часов в концертном зале запланировано награждение и праздничная концертная программа.

С 3 по 8 ноября состоится ежегодная Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», которая знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволит оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Диктант проводится в канун Дня народного единства в онлайн и офлайн-форматах.

«Это очень важный праздник для всего нашего многонационального народа. Сегодня как никогда нужно быть вместе, объединяться», — прокомментировал мэр города Рамиль Муллин.