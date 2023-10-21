Сегодня из-за матча «Рубина» и ЦСКА в Казани будет ограничена продажа алкоголя

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Сегодня в столице республики пройдет матч чемпионата России между казанским футбольным клубом «Рубин» и московским ЦСКА. Во время игры на некоторых улицах города будет ограничена продажа алкоголя.

Согласно постановлению Кабмина РТ, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в границах территорий согласно приложению к документу, а также в торговых объектах, расположенных на улицах Астрономическая, Баумана, Наджми, Джалиля, Профсоюзная, Университетская и Чернышевского. Отпускать такой товар смогут только учреждения общепита.