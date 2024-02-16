«Сегодня город не узнать»: азнакаевцы приняли автобусный марафон

Азнакаевский район принял автобусный марафон «Татарстан — республика достижений». Эстафету приняли жители города с участием депутатов Госсовета РТ Людмилы Рыбаковой и Тагира Хадиева, а также главы Азнакаевского района Марселя Шайдуллина. Встреча прошла в районном Доме культуры.

Во встрече также приняли участие актив района, руководители организаций и предприятий, главы сельских поселений, депутаты местного самоуправления.

До начала дискуссии гости и участники — жители Азнакаевского района ознакомились с фотовыставкой, посвященной достижениям Республики Татарстан.

В Татарстане реализуется более ста республиканских и федеральных проектов и программ. Одни из главных — национальные проекты, запущенные по инициативе Президента России Владимира Путина.

«Национальные проекты — это программы изменения страны. Хотя у каждого из них свое направление, своя цель, их невозможно разделять, потому что каждый взаимосвязан. Главное — каждый из них направлен на улучшение качества жизни народа. Я сегодня из Казани в Азнакаево добралась за четыре часа! Раньше это было пять часов. Это говорит об улучшении качества наших дорог. Каждый из 14 реализующихся сегодня в нашей стране проектов важен, невозможно разделять, этот лучше или наоборот. И культура, и развитие образования, и ремонт дорог — для жизни все нужно. Думаю, что в будущие годы число проектов еще пополнится. Сегодня для детей действует Пушкинская карта, было бы хорошо, если бы в будущем такие программы были приняты и для взрослых», — сказала в своем выступлении Людмила Рыбакова.

Парламентарий также поблагодарила азнакаевцев, которые в настоящее время активно участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи ребятам, участвующим в специальной военной операции.

Депутат Госсовета Тагир Хадиев в своем выступлении отметил, что развитие сел, привлечение в село молодежи является одним из главных направлений для страны, и выразил пожелание, чтобы и в будущем внимание к этому не снижалось.

«Я часто бываю в Азнакаево, люди здесь отличаются своей сплоченностью. Вы не равнодушны ни к настоящему, ни к будущему нашей страны. Изменения в Азнакаево все, наверное, видят, сегодня город не узнать. Надо понимать и то, что ничего не падает просто с неба, толчок к этому дают реализуемые по инициативе Президента нашей страны проекты», — сказал депутат.

Глава района Марсель Шайдуллин в своем выступлении отметил, что в Азнакаево реализуется много федеральных и республиканских проектов и выразил слова благодарности за создание таких возможностей Президенту РФ Владимиру Путину и Раису РТ Рустаму Минниханову, а также руководству «Татнефти».

«Мы участвуем во всех действующих в стране и республике программах. Это и сфера культуры, образования, строительства, здравоохранения. Все эти проекты являются большой поддержкой в решении проблем, присутствующих у нас в районе. В рамках национального проекта „Здравоохранение“ в прошлом году в деревне Таллы-Буляк, в этом году в Муслюмово появились ФАПы, в деревнях Урманаево, Агирово в фельдшерско-акушерских пунктах проведен капитальный ремонт. В нашем городе введены в эксплуатацию современное здание ЗАГСа, в поселке Яна Юл футбольный манеж „Алга“. Отремонтирован молодежный центр „Тау“, и все это имеет большое значение для людей. Наше будущее — в руках образованной молодежи. Мы должны создавать возможности детям получать глубокие и качественные знания. В нашем районе большое внимание уделяется образовательной отрасли. В рамках федерального проекта „Современная школа“ в 15 школах созданы центры „Точка роста“. В этом году такие же современные классы откроются и школе № 3 Актюбинска, в школах сел Урсаево и Урманаево», — рассказал глава района.

В развитие района, в том числе, большой вклад вносят и нефтяники. По инициативе генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова изменения произошли в школах села Мальбагуш, поселка Актюбинский, поселка Победа, в них появились современные лаборатории, кабинеты химии и биологии.

Марсель Шайдуллин также рассказал о достижениях в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»: на грант АО «Татнефть» и при поддержке руководства республики благоустроена набережная реки Манаузки. Сегодня это одно из любимых мест отдыха азнакаевцев.

Также в последние годы сделано много и по программе «Наш двор». В 2023 году в районе на 255 млн рублей отремонтированы 34 двора.

«Качественные, безопасные дороги — важны для каждого из нас, — продолжил глава района Марсель Шайдуллин. — В рамках национального проекта „Безопасные и качественные дороги“ на 356 млн рублей выполнены работы по ремонту дорог и мостов. В этом году будет отремонтирована автодорога Верхнее Стярле — Каразирек — Уруссу. На эти работы из федерального бюджета будут выделены 230 миллионов рублей. На ремонт объездной дороги города Азнакаево будет направлено 65 миллионов рублей. Как видите, и выполненных работ, и планов на будущее у нас много, район и в дальнейшем продолжит реализацию программ всех уровней. Самое главное — оставаться единым целым, и гордиться тем, что мы живем в Азнакаево, в Татарстане!» — сказал Марсель Шайдуллин.

Встреча завершилась концертной программой.

Автобусный марафон «Татарстан — республика достижений» стартовал 15 января. Он продлится до 1 марта и охватит 29 районов Татарстана.

Федеральная программа «Комфортная и городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.