«Сегодня есть чувство единения»: в Казани прошло первое посвящение в «Движение первых»

В Присутственных местах Казанского Кремля прошло первое посвящение в «Движение первых». В организацию вступили более 100 представителей молодежи. Они встали в «круги доверия», произнесли клятву, получили значок и браслет и станцевали фирменный танец. С приветственным словом к ним обратился помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Хочу сказать большое спасибо родителям за доверие. Сегодня действительно есть чувство единения. Несмотря на то, что кремлевские стены предполагают торжественность, вместе с тем мы находимся в одном кругу. Хочется, чтобы это мероприятие было еще и трогательным. „Движение первых“ будет настоящим, только если решение о том, чтобы стать его частью, будет приниматься молодежью самостоятельно», — сказал Сулейманов.

Он подчеркнул, что «Движение первых» — это организация для единомышленников, которые находятся в постоянном поиске, но которых при этом объединяют традиционные ценности и уважение друг к другу.

Первыми членами движения в Казани стали те, кто наиболее активно проявил себя на мероприятиях организации. В дальнейшем такие посвящения будут проходить регулярно.

«Движение первых» позволит найти новых друзей, а также понять будущее призвание, уверен Ислам Хабибуллин, который сегодня стал членом организации.

«Я узнал о „Движении первых“ совсем недавно: был ведущим на форуме „Алга, поехали" и там впервые прикоснулся к этой организации. Я считаю, она даст нам большие возможности для развития и шанс попробовать себя в разных направлениях. Я решил вступить, потому что здесь мои друзья, я хочу найти еще и новых», — поделился мальчик.

Ислам еще не определился с направлением, к которому он примкнет в движении, но склоняется к международным отношениям. В будущем он хочет стать дипломатом или военным врачом.