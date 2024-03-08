«Сегодня двоих-то детей вырастить сложно – как они справились с пятнадцатью?!»

В селе Пижмар Балтасинского района к Мухарлямовым относятся с некоторой завистью – любая работа им дается легко, потому что детей много и все они работящие, дружные. Настоящая команда. Старшие уже обзавелись своими парами, в каждой семье по одному-трем детям, поэтому помощников у родителей действительно много, а праздники проходят в большом семейном кругу.

Хабир и Алсу Мухарлямовы вырастили 9 сыновей и 6 дочерей. Старшему из них 37 лет, младшей – 14. Первыми родились четыре мальчика: Халиль (1986), Шамиль (1988), Рамиль (1989), Альберт (1990). Потом, наконец, появилась в семье девочка Айсылу (1991). Затем, друг за дружкой, еще два мальчика – Асаф (1992) и Инсаф (1993). Через пять лет родилась Гелюса, еще через два года – Раниль, затем Гулина (2001), Данил (2002), Гульчачак (2003), Алия (2005), Илюс (2008) и Зухра (2010).

«Времени не было слушать, что люди говорят»

Как рассказывает Алсу апа, когда они женились, даже не представляли себе, что станут большой многодетной семьей. Своего первенца она родила в 18 лет, а младшую дочку – в 42 года. Им повезло, что родители живут в соседней деревне – со старшими детьми помогали они. А нянчить младших помогали уже подросшие к этому времени старшие дети.

«Верно говорят: человек предполагаем, а Бог располагает. Я не думала, что нас будет так много, ни я, ни муж не росли в многодетной семье. Муж сутками на работе, первое время дети были на мне, а потом уже старшие помогали воспитывать братьев и сестер. Конечно, в деревне работы много. Может быть, и обидно было им, хотелось поиграть, а тут хозяйство. Воду носить, за животными ухаживать, летом – огород, сенокос… В деревне работу распределять даже не надо, каждый знает, чем ему заняться. Мальчики больше рядом с отцом, делали мужскую работу, а девочки – со мной, помогали по дому», – рассказывает Алсу апа.

Хабир и Алсу Мухарлямовы

Не секрет, что большинство современных родителей расстраиваются из-за серьезных расходов на детей, даже если их в семье один или два. Поэтому не могу не спросить свою собеседницу: были ли времена, когда не хватало денег, моменты отчаяния из-за этого?

Но Алсу апа не припомнит, чтобы приходилось совсем тяжело с деньгами. «В те времена достаток у людей был примерно одинаковый, это сейчас разница большая. У нас дети не были привередливыми, могли и доносить за братом или сестрой. Люди делились вещами – книгами, одеждой, обувью», – говорит она.

Часто в интернете встречаются мнения, осуждающие многодетных, особенно если женщина решит родить 10 или 15 детей. Но среди односельчан какого-то непонимания Алсу апа не встречала. «Никто мне в лицо не высказывал никаких осуждающих слов. Слушать чужие мнения у меня и времени не было – в доме полно хлопот», – говорит она.

Мухарлямовы – одна из образцовых семей в селе. Даже их собственные дети удивляются. «Мы тут одного-двух не знаем как правильно воспитать, а как же наши родители 15 детей воспитали людьми?» – говорят они.

«Характеры у них разные – кто-то немного вспыльчивый, кто-то более спокойный, кто-то мягкий, а кто-то бойкий. Надо находить подход к каждому – кого-то поругать, кому-то сказать по-доброму, а кому-то достаточно и одного слова. Мы своих детей не били, жестокими к ним не были, но с мальчиками приходилось иногда быть строже, конечно. Они уже подростками работали с отцом на комбайне, так что времени болтаться без дела у них не было. Дети наши воспитанные, не какие-то хулиганы. Хорошо учились, краснеть за них не приходилось. Мы им всем дали профессию, все сейчас работают, обеспечивают себя, живут хорошо. Видимо, Бог нам дал столько детей, и сейчас мы не нарадуемся этому. Когда растишь детей, приходится быть терпеливым, иначе не получится. В молодости у нас все получалось, мы старались, а сейчас, конечно, вряд ли смогли бы так же», – поделилась Алсу апа.

Без происшествий, конечно, тоже не обходилось. Алсу апа вспоминает случай, когда двухлетняя Гульчачак осталась без присмотра и убежала на улицу. Сама мама в это время забирала детей из садика, а сына Асафа попросила присмотреть за малышкой. Но тот уснул, и дочка одна пошла гулять по деревне. «Наверное, сын был уставший. Конечно, мы его тогда поругали, могло ведь случиться что-то плохое. Он же отвечал за сестру», – вспоминает тот случай Алсу апа.

Недавно на 35-летний юбилей третьего сына Мухарлямовых – Рамиля собрались 14 братьев и сестер. «Когда у каждого своя семья, у детей – школа, часто собираться в полном составе не удается, но хотя бы раз в году дети встречаются», – рассказывает их мама.

«Поражаемся стойкости родителей»

Шамиль – второй ребенок в семье. С женой Гульшат они воспитывают двоих детей.

«Ничего плохого из-за того, что детей много, мы не испытывали. Наоборот, было хорошо, все вместе брались за работу и тут же ее делали. Еды тоже хватало на всех, не было такого, чтобы кто-то ел, а другие смотрели. Игрушки были общие, играли по очереди. Я поражаюсь, как нашим родителям удавалось прокормить, одеть, обучить столько детей. Когда мы сами стали родителями, призадумались об этом, конечно. Видимо, тут есть какой-то секрет, они умели правильно распоряжаться деньгами.

Думаю, родителям помогли такие качества, как трудолюбие, терпение. Сейчас и с двумя детьми не сладко. Очень немногие решаются заводить много детей. Мы довольны жизнью, нам кажется, двух детей нам достаточно.

Это большое богатство – иметь много родных братьев и сестер. Стараемся приезжать на праздники, если какая-то объемная работа, то собираемся вместе. Просто не всегда получается, потому что у всех своя жизнь», – рассказывает Шамиль Мухарлямов.

Он вспомнил несколько случаев из детства – например, когда по неосторожности сломал ногу. «Младший брат тоже ломал ногу, кажется, когда играли в догонялки, прыгнул с высоты. Наверняка от родителей доставалось – если и за такое не поругают, за что тогда? Но чтобы били ремнем, например, – никогда такого не было. Ставили в угол, это было, до сих пор помню», – поделился Шамиль.

«Папа всем найдет работу»

Супруга Шамиля Гульшат считает свекровь и свекра образцовыми родителями. Стать невесткой в многодетной семье – такое будущее ее ничуть не пугало.

«Я пришла в прекрасную семью, где любят труд, уважают друг друга. Наш папа (свекор, – прим. Т-и) много работает, настоящий глава семьи, обеспечивает жену, детей. Терпеливый, сдержанный, добрый. Ни разу не слышала, чтобы в доме повышали голос на детей, чтобы кричали на них. Наверняка иногда и ругать приходилось, но без злости. Мама (свекровь. – прим. Т-и) у нас очень требовательная, она строже, чем папа. Но благодаря папе дети научились не бояться работы. Он и сыновей приучил к труду, сейчас внуков берет с собой на комбайн. Никого без дела не держит.

Мы, конечно, тоже хотели бы быть многодетной семьей – сейчас у нас дочь и сын, не отказались бы от еще одной девочки», – поделилась Гульшат.

«Мама находит добрые слова для невесток»

Халиль и Рамиль живут в Казани, их дома в поселке Нагорный находятся по соседству. Жена Халиля – старшая невестка Альбина полюбила семью Мухарлямовых еще до того, как стала ее частью. «Я очень рада, что старший брат для младших братьев и сестер – как второй отец, он всегда готов им помочь. Когда мы еще жили в небольшой комнатке, родные приезжали, жили у нас, брат покупал инструменты, собрал бригаду, научил зарабатывать. Им повезло со старшим братом, он надежный человек, помогал делать уверенные шаги в жизни, строить дом», – говорит Альбина.

Пара вместе уже 14 лет. Альбина рассказывает, как свекровь строит отношения с невестками. «Мама у нас такая мудрая женщина. Всех похвалит, и детей, и невесток, приобщает к работе. Всегда найдет доброе слово невесткам, но и лишнего не вмешивается. Никогда не замечала, чтобы она говорила что-то плохое о нас нашим мужьям. Наоборот, в случае чего заступается за нас. В деревне говорят, что нас, невесток, она всегда только хвалит. У нас не всегда получается приезжать помогать по хозяйству, но ни разу не было, чтобы она обижалась. Нам очень повезло со свекровью, говорю это искренне. Их отношения со свекром – пример для нас. Ни разу не видела, чтобы она злилась, язвила, повышала голос. Мы с мужем удивляемся – неужели они никогда не ссорятся? Дома всегда согласие, всегда спокойно. Никогда их разногласия не выходят наружу, мама обычно просто тихонько делает замечание папе, и все».

«Мама приучила к здоровому питанию»

Альбина рассказывает, что в семье мужа привыкли бережно относиться к вещам, тратить деньги с умом. «Лишней одежды не было, а то, что было, – хорошего качества. Куртки по сезону, обувь. Поскольку все мальчики были почти погодки, они могли и поменяться одеждой. Дети были сытые и одетые. На столе всегда выпечка, что-то вкусное к чаю. А вечером всегда суп, а значит, здоровое питание. Мама их кормила правильно», – рассказывает Альбина.

Бывало и так, что отец приносил коробками мороженое. Не каждый в деревне мог себе это позволить. Это были времена, когда глава семьи работал вахтовиком.

«У нас сейчас в семье два сына. Когда родила первого, у меня были сомнения: детей у них в семье и так много, наверняка внимания на внука не хватит. Оказалось, зря переживала, внуков они просто обожают. Когда ребенок родился, они подарили нам 10 тысяч рублей, в то время довольно большая сумма», – рассказывает Альбина.

Альбина признается, что стать многодетной семьей не входит в их планы. «У мужа и так много родных, младшие братья, сестры ему как собственные дети. Он заботится о них, хочет помочь устроиться в жизни, поэтому много детей не планируем», – говорит она.

«Была своя хоккейная команда из братьев»

Третий ребенок в семье – Рамиль Мухарлямов недавно отметил 35-летие. Из своего детства он запомнил только веселые события – признак того, что рос в счастливой семье.

«Школа была рядом. Мы играли в хоккей, у нас была своя команда из родных братьев. Работа по хозяйству была больше на нас. Старший брат работал на комбайне, а мы помогали по дому. Присматривали за детьми – мама ведь не успевала за всем. Мы играли с младшими, вся детвора собиралась у нас во дворе», – вспоминает Рамиль.

Они с женой тоже не готовы повторить подвиг родителей. «Когда собираемся вместе, шутим: «Если вы пойдете за третьим, тогда мы тоже». У большинства из нас по два ребенка, у Альберта родился третий», – говорит он.

«Я бы не согласилась вырастить пятерых»

Айсылу – пятый ребенок в семье и старшая из дочерей. Замужем, с мужем воспитывают двух девочек 10 и 7 лет. «Я еще до рождения собственных девочек умела ухаживать за малышами. В роддоме тоже сказали: заметно, что не первый раз держишь в руках младенца», – говорит она.

Айсылу работает воспитательницей в детском саду. Опыт, полученный в многодетной семье, пригодился в профессии. «Мне очень легко работать с детьми. Когда окончила школу, мне сказали – тебе надо стать воспитательницей. Кто-то замечает, что дети относятся ко мне немного по-другому, может быть, они чувствуют, что у меня есть опыт», – говорит она.

Что касается собственной семьи, то Айсылу тоже не стремится завести много детей.

«Раньше все жили примерно в одинаковых условиях, никто не выделялся. Мы даже не чувствовали, что из многодетной семьи. Жили хорошо, не хуже других. А сейчас времена другие, жизнь тяжелая, все дорого. Одно дело родить, но ребенка же надо вырастить, сколько сил для этого требуется. Поэтому, если бы сказали – вырастила бы ты пятерых детей, я бы сказала “нет”», – признается она.

Из случаев в детстве она вспоминает, как однажды их отвели в соседнюю деревню к бабушке, а они оттуда сбежали. «Нам очень хотелось домой. И мы ушли домой, не сказали бабушке. Конечно, родители поругали, нельзя было выходить на дорогу, опасно», – рассказывает Айсылу.

«Старшие братья и сестры для меня как хорошие друзья»

22-летняя Гулина – десятый ребенок в семье. Сейчас она учится на психолога в Казанском инновационном университете, работает воспитательницей в детском саду.

«Я очень рада, что росла в такой семье. Братья, сестры – наша поддержка, они и советы могут дать, и всегда в гости зовут. Когда есть такие родные, даже друзей не надо. Родители нас любят одинаково, не помню, чтобы кому-то что-то купили, а других обидели. Мы также любим делиться с друг другом.

Маму я поняла, когда сама устроилась воспитательницей. К каждому ребенку надо найти подход, угодить ему. Наверное, эти качества идут у меня от родителей, поэтому на работе мне не сложно.

В детстве мы всегда с семьей выходили в походы. Сейчас уже удается собраться только на большие праздники. Очень люблю бывать дома, с родителями – оттуда приезжаешь заряженная энергией», – говорит девушка.

Когда в семье много детей, родители, конечно, могут и путать их имена. Хотя за Алсу апа и Хабиром абый такое не наблюдается, забавные случаи все-таки бывают. «Иногда мама ищет кого-то из нас, а мы говорим – мы же тебе сказали, что ушли туда-то, ты забыла? Она уже и не помнит, кто это говорил, поэтому иногда происходит путаница», – рассказывает девушка.

«Детей надо учить трудом добывать свой хлеб»

Хабир Мухарлямов – счастливый отец и дедушка, гордится своими детьми.

«В деревне мне говорят: «Тебе хорошо, стоит только свистнуть – тут же сыновья приезжают». Видимо, судьбой у нас так было назначено. Наши дети – огромный подарок от Всевышнего», – говорит он.

Хабир абый научил детей в первую очередь не лениться, не бояться работы.

«Я старался воспитать их похожими на себя, чтобы они любили труд. Самое главное – чтобы дети привыкли добывать свой хлеб трудом. Просто так ничего не приходит, надо стараться. Очень горжусь ими. Старший сын после 7 класса начал работать со мной на комбайне, остальные тоже помогали. Сейчас вот младший сын тоже со мной, летом опять, наверное, будет работать помощником комбайнера.

Я больше на работе, а воспитание детей досталось жене. К моему приходу с работы дома всегда был порядок. Не только наши дети, но и невестки наши, зятья – все молодцы, очень хорошо ко мне относятся. А с внуками еще веселее, они с порога мне говорят: «Бабай, соскучились!» – у меня настроение сразу поднимается», – говорит Хабир абый.

О своей семье он не хочет много рассказывать, боится, что сглазит. Остается только пожелать большой дружной семье Мухарлямовых здоровья и долгих лет счастливой жизни.

Гульнар Гарифуллина, intertat.tatar; перевод с татарского

Фото: семейный архив Мухарлямовых