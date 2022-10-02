Сегодня «Динамо-Ак Барс» стало 20-кратным чемпионом России

Сегодня казанское «Динамо-Ак Барс» поставило золотую точку в чемпионате России по хоккею на траве, одержав победу над азовской «Таной» (5:1).

Таким образом, казанский клуб не просто оформил золотой дубль в сезоне — чемпионство и Кубок России, плюс победа в Спартакиаде России под флагом сборной Татарстана, но и довел количество побед в отечественном первенстве до красивой цифры 20. Еще и Суперкубок России выиграли, а это уже хет-трик!

Столько раз звание чемпионов страны не выигрывал ни один казанский клуб, пускай в мужском чемпионате России в последние годы выступают только пять команд. И конкурент всегда один - «Динамо-Электросталь».

Все свои 20 золотых медалей казанцы выиграли под руководством Араика Маргаряна, приехавшего в Казань из Армении в начале века продавать трактора, но вовремя вернувшегося в хоккей на траве.

Более того, никогда ранее не одна профессиональная команда по хоккею на траве под руководством одного главного тренера не становилась чемпионом страны 20 раз!!! Свой успех хоккеисты — динамовцы Татарстана — посвятили приближающейся юбилейной дате — 100-летию Общества «Динамо».

Логично, что первым сегодня 20-кратных чемпионов России поздравил главный динамовец республики, руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан и председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Ахметович Сафаров.