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На главную ТИ-Спорт 26 марта 2025 11:42

Сегодня Данису Зарипову исполнилось 44 года

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Сегодня Данису Зарипову исполнилось 44 года
Фото: ak-bars.ru

Сегодня бывшему нападающему «Ак Барса» Данису Зарипову исполнилось 44 года.

Он выступал за казанскую команду в период с 2001 по 2013, а также с 2017 по 2023 год. С «барсами» он брал Кубок Гагарина, становился чемпионом России, а в составе национальной команды трижды становился чемпионом мира. Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, который он брал с «Ак Барсом» и «Металлургом».

Напомним, сегодня «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» в рамках первого раунда плей-офф КХЛ. Игра состоится в Екатеринбурге в 17:00 по мск. Затем для «барсов» последует еще один гостевой матч с «Авто», который пройдет 28 марта, а затем серия матчей переместится в Казань, где клубы между собой сыграют 30 марта и 1 апреля.

#Данис Зарипов #ХК Ак барс #кхл #хоккей #спорт
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