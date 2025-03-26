Сегодня Данису Зарипову исполнилось 44 года

Фото: ak-bars.ru

Сегодня бывшему нападающему «Ак Барса» Данису Зарипову исполнилось 44 года.

Он выступал за казанскую команду в период с 2001 по 2013, а также с 2017 по 2023 год. С «барсами» он брал Кубок Гагарина, становился чемпионом России, а в составе национальной команды трижды становился чемпионом мира. Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, который он брал с «Ак Барсом» и «Металлургом».

Напомним, сегодня «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» в рамках первого раунда плей-офф КХЛ. Игра состоится в Екатеринбурге в 17:00 по мск. Затем для «барсов» последует еще один гостевой матч с «Авто», который пройдет 28 марта, а затем серия матчей переместится в Казань, где клубы между собой сыграют 30 марта и 1 апреля.