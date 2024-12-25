Сегодня дан старт регистрации на Олимпиаду имени авиастроителя В.А. Окулова

Открыта регистрация на олимпиаду имени Окулова по физике, организованную Казанским национальным исследовательским техническим университетом – КАИ (КНИТУ-КАИ). Олимпиада входит в Перечень министерства просвещения и Республиканский реестр конкурсов. Участие в олимпиаде является добровольным и бесплатным.

Олимпиада имени авиастроителя Василия Андреевича Окулова по физике ‒ совместный проект КНИТУ-КАИ, ПАО «ОАК» с поддержкой Государственной корпорации «РОСТЕХ» и АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0», в сотрудничестве с «Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова» - филиал ПАО «Туполев». В этом году она пройдёт уже в десятый раз.

В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные программы за рубежом.

Олимпиада проводится в два этапа:

• отборочный этап (в онлайн формате): с 25 декабря;

• заключительный этап (в очном формате): в марте 2025 года.

Основная площадка в г. Казань. Полный список площадок и городов проведения ожидается позднее.

Регистрация участников уже идёт и будет открыта до 20 февраля.

Результаты олимпиады могут быть учтены при приёме по основным образовательным программам бакалавриата и специалитета в КНИТУ-КАИ. Победители и призёры заключительного этапа получат ценные призы и возможность заключить договор о целевом обучении с КАЗ им. С.П. Горбунова.

Для подготовки к олимпиаде доступны курсы, лекции и другие материалы. Ознакомиться с ними, а также узнать более подробную информацию, можно на сайте Олимпиады.

Реклама Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ).