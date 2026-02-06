Сегодня более ста медиков из Татарстана находятся в зоне СВО

Сегодня более ста медиков из Республики Татарстан находятся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом на итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ рассказал глава ведомства Альмир Абашев.

«За три года в Татарстане было пролечено более 9000 солдат и офицеров. Большинство из них возвращены в строй», – добавил глава Минздрава РТ.

По словам Раиса Татарстана Рустама Минниханова, немаловажным показателем для медицины является удовлетворенность участников СВО условиями медицинской помощи реабилитации.

«Мы очень признательны участникам СВО и членам их семей. Наш долг – оказать максимальное содействие раненым, которые прибывают в медучреждения Татарстана», – заявил Рустам Минниханов.