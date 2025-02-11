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На главную ТИ-Спорт 11 февраля 2025 08:12

Сегодня «Ак Барс» сыграет с «Торпедо»

Сегодня «Ак Барс» сыграет с «Торпедо»
Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» на своем льду встретится с «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч состоится в 19:00 по мск.

Казанцы после 52 матчей занимают второе место в таблице Восточной конференции. Отметим, что «Ак Барс» отыграл на одну встречу меньше, чем нижегородцы. В прошлом матче команда Анвара Гатиятулина разгромила «Автомобилист» (4:1) у себя дома.

«Торпедо» же по итогам 53 игр располагается на восьмом месте на «Западе». В последней игре нижегородцы победили «Спартак» (3:2) на своем льду. Отметим, что в нынешнем сезоне казанцы уже играли с нижегородцами. Тогда победу одержал «Ак Барс» по буллитам (3:2 Б).

Отметим, что вратарь казанской команды Амир Мифтахов – лучший голкипер лиги по проценту отраженных бросков на своем льду (95,5%). Добавим, что за «Ак Барс» не сыграют защитник Митчелл Миллер, а также нападающие Егор Бабенко и Илья Сафонов из-за травм. У «Торпедо» же в лазарете находятся нападающие Михаил Абрамов, Игорь Ларионов, Бобби Линч, Артем Мисников, Данил Савунов и Кирилл Свищев.

#Ак барс #хк торпедо #кхл #хоккей
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