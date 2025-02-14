Сегодня «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» уже в шестом «Зеленом дерби» за сезон

Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч состоится в 17:00 по мск.

Казанцы после 53 матчей занимают второе место в таблице Восточной конференции. В последней игре команда Анвара Гатиятулина крупно уступила «Торпедо» (1:5).

«Салават» же в данный момент расположился на третьем месте «Востока». В прошлом матче коллектив Виктора Козлова уступила «Куньлуню» (2:4). Отметим, что в текущем сезоне «Ак Барс» трижды выиграл у уфимской команды и дважды ей уступил. Добавим, что в последний раз казанцы побеждали «Салават» на выезде в сентябре 2022-го года. С того момента все семь выездных встреч в рамках «Зеленого дерби» «Ак Барс» проиграл.

Отметим, что нападающие «барсов» Артем Галимов и Дмитрий Яшкин забросили по 28 шайб в нынешнем розыгрыше КХЛ, тем самым превзойдя достижение форварда Стефана Да Косты сезона 2020/21 (27). Добавим, что казанской команде сегодня не помогут защитник Митчелл Миллер, а также нападающие Егор Бабенко и Илья Сафонов из-за травм. «Салават Юлаев» же поместил в лазарет защитника Григория Панина и нападающего Глеба Кузьмина.