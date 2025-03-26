Сегодня «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» в первом матче плей-офф КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом» в рамках первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча начнется в 17:00 по мск.

Казанцы финишировали на пятом месте в таблице Восточной конференции с 87 очками. В последней игре команда Анвара Гатиятулина победила «Сибирь» (3:2).

Екатеринбуржцы же завершили «регулярку» на четвертой строчке «Востока» с 89 баллами. В прошлом матче «Автомобилист» победил «Металлург» (3:2). Отметим, что в текущем сезоне «Ак Барс» трижды победил «Авто» (6:2, 4:1, 3:1) и один раз уступил (1:2).

Отметим, что в первом раунде плей-офф прошлого сезона «барсы» также играли с «Автомобилистом». Тогда екатеринбуржцы победили в трех стартовых играх (2:1, 4:0, 3:1), разгромно уступили в одной домашней (0:5) и победили в пятой встрече серии (2:1), выбив команду Зинэтулы Билялетдинова из Кубка Гагарина.

Напомним, что 28 марта в Екатеринбурге состоится второй матч между «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Игра начнется в 17:00 по мск. 30 марта и 1 апреля встречи перенесутся в Казань и состоятся в 17:00 и в 19:00 по мск соответственно.