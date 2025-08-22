Сегодня «Ак Барс» сыграет против московского «Динамо»

Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» сыграет в гостях с московским «Динамо». Матч пройдет на «ВТБ Арене» в 16:30 мск.

В рамках предсезонной подготовки казанцы уже провели три очные встречи с ближайшими соседями: альметьевским «Нефтяником», нижнекамским «Нефтехимиком» и тольяттинской «Ладой».

Отметим, матч с динамовцами станет завершающим перед турниром имени Н. Г. Пучкова в Санкт-Петербурге, который пройдет с 25 по 27 августа 2025 г. Соперниками на предсезонном турнире выступят питерский СКА и екатеринбургский «Автомобилист».

Напомним, прошлый сезон команда Анвара Гатиятулина завершила на 5-м месте в Восточной конференции.

В розыгрыше Кубка Гагарина татарстанцы одержали победу в первом раунде над «Автомобилистом» (4-3), а в следующем этапе уступили московскому «Динамо» (2-4).

Стартовые игры сезона-2025/26 казанцы проведут в гостях против магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда» 6 и 8 сентября 2025 г.