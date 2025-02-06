Сегодня «Ак Барс» примет «Автомобилист» на своем льду

Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» у себя дома сыграет с «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч начнется в 19:00 по мск.

Казанцы после 51-го матча идут на втором месте в таблице Восточной конференции. В прошлой игре «Ак Барс» разгромил СКА (8:3) в Санкт-Петербурге.

Екатеринбуржцы же располагаются на третьем месте «Востока». В прошлом матче «Автомобилист» победил «Ладу» (4:2) в гостях. Отметим, что в нынешнем сезоне «Ак Барс» уже играл с екатеринбуржцами. Тогда крупную победу одержала команда Анвара Гатиятулина (6:2) на выезде.

Отметим, что форварду «Автомобилиста» Стефану Да Косте остается забросить одну шайбу, чтобы достичь отметки в 200 голов. Добавим, что екатеринбуржцам в матче не помогут защитник Ник Эберт и нападающий Кертис Волк, так как они находятся в лазарете. За «барсов» же не сыграют защитник Митчелл Миллер, а также форварды Егор Бабенко и Илья Сафонов из-за травм.