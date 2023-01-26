Шефская помощь из Челнов доставлена в одну из частей Вооруженных сил РФ

Шефская помощь из Набережных Челнов, направленная из города 22 января, благополучно доставлена в воинскую часть. Бойцы поблагодарили челнинцев за неравнодушие. Видео размещено в телеграм-канале Автограда.

«Наиль Гамбарович (Магдеев, мэр Челнов — прим. Т-и), благодаря вашей помощи, мы приблизим победу над противником. Спасибо вам большое, победа будет за нами», — пообещал боец.

Воинам были переданы автомобиль УАЗ, трактор МТЗ, оборудование, материалы и многое другое.

При отправке Наиль Магдеев также упомянул команду волонтеров, которые работают в Лисичанске под руководством Рустама Гатина. Поставку продуктов для 5 тыс. человек обеспечивает исполнительный комитет Челнов.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля — в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. С 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация, в ходе нее на службу были призваны 313 тыс. человек (с учетом добровольцев).