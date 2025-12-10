Шеф-редактора ТРК «Челны ТВ» наградили медалью «За содействие СВО»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Шеф-редактора ТРК «Челны ТВ» Эльмиру Гайнутдинову наградили медалью «За содействие СВО». Церемония прошла сегодня в Совете ветеранов специальной военной операции Набережных Челнов.

«Очень рад сегодня поощрить нашего боевого товарища, корреспондента Гайнутдинову Эльмиру. От имени полка 1232 я вот Вам вручаю благодарственное письмо!», – отметил председатель совета Шамиль Аюпов.

Эльмира Гайнутдинова с 2022 года освещает тему героизма и патриотизма, готовит материалы о военнослужащих и их семьях, волонтерах и активистах. Она в том числе стала автором и ведущей цикла передач «Герои С.В.О», фильмов «За Россию!».