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Происшествия 16 октября 2024 10:39

Шеф-повару из России грозит 30 лет тюрьмы за организацию беспорядков во Франции

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Шеф-повару из России 40-летнему Кириллу Грязнову грозит 30 лет тюрьмы за сотрудничество с иностранным государством для организации беспорядков во Франции.

Как сообщает РИА Новости, по требованию МВД, у мужчины в доме был проведен обыск.

«Обнаруженные элементы позволяют полагать, что он хотел вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр, что привело к возбуждению уголовного дела», — сообщили в прокуратуре Парижа.

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