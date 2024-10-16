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Шеф-повару из России грозит 30 лет тюрьмы за организацию беспорядков во Франции
Шеф-повару из России 40-летнему Кириллу Грязнову грозит 30 лет тюрьмы за сотрудничество с иностранным государством для организации беспорядков во Франции.
Как сообщает РИА Новости, по требованию МВД, у мужчины в доме был проведен обыск.
«Обнаруженные элементы позволяют полагать, что он хотел вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр, что привело к возбуждению уголовного дела», — сообщили в прокуратуре Парижа.
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