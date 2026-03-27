Шеф-повар поделился простыми рецептами блюд из грибов

Шеф-повар Олег Карабай рассказал о простых способах приготовления грибов и поделился рецептами, которые легко повторить дома. По его словам, один из самых удобных вариантов – фаршировать грибы овощной или мясной начинкой, получая блюдо, напоминающее долму. Об этом он заявил в беседе с «Татар-информом».

Он также предложил приготовить грибную пасту, которая может стать универсальным дополнением к разным блюдам, например к рыбе. В качестве примера Карабай привел вариант с судаком, грибной пастой и гречкой: крупу смешивают с пастой и обжаривают.

Для самой пасты, пояснил шеф, у белых грибов отделяют ножки от шляпок, ножки очищают, а шляпки жарят до состояния однородной массы. Ножки при этом лучше обжечь горелкой, затем добавить сливочное масло и растопить его. Полученную массу соединяют с обжаренной гречкой – по сути это можно считать «русским ответом ризотто». Готовое блюдо дополняют судаком и хреном по вкусу.

Кроме того, грибы можно просто приготовить на мангале. Карабай уточнил, что перед этим их стоит замариновать, например, в майонезе с куркумой, но не солить заранее. Соль, по его словам, вытягивает влагу, из-за чего грибы теряют текстуру. Солить их лучше в самом конце, уже перед снятием с шампура – тогда, например, шампиньоны получаются сочными и сохраняют форму.