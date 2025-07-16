Шеф-повар Коробань предложил присваивать аналог Мишлен в РФ по стандартам русской кухни

Появление в России аналога звезды Мишлен поможет развивать русскую кулинарию. Об этом «Татар-информу» сообщил шеф-повар и популяризатор русской кухни Олег Коробань.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов сообщал, что в России может появиться аналог Мишлен. Проверять и оценивать российские рестораны сотрудники Роскачества планируют или онлайн, или выезжать лично в заведения.

«Если будет специальная группа, куда войдут заслуженные деятели, например, повара Максим Сырников или Влад Пескунов, которые смогут достойно оценить ресторан, то почему бы и нет? Это наоборот даст «толчок» русской кулинарии», – считает собеседник агентства.

Он также предложил присваивать такую награду, отталкиваясь от стандартов русской кухни, которые недавно предлагали разработать в Минпромторге РФ с целью популяризации национальных блюд.

«Я думаю, что это (стандарт о русской кухне и аналог Мишлен – прим. Т-и) одно к одному приобщат и получат хороший «продукт», который позволит развиваться русской кулинарии», – добавил шеф-повар.

Напомним, что звезда Мишлен – это высшая награда в мире гастрономии, присуждаемая ресторанам и шеф-поварам за выдающееся кулинарное мастерство, качество продуктов, гармонию вкусов и стабильность кухни. Рестораны оцениваются анонимными инспекторами по нескольким критериям.