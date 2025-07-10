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Общество 10 июля 2025 16:16

Шеф-повар Коробань объяснил, почему овощи нельзя жарить вместе с мясом

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Шеф-повар Коробань объяснил, почему овощи нельзя жарить вместе с мясом
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Жарить овощи вместе с мясом в корне неправильно. Об этом «Татар-информу» сообщил шеф-повар и популяризатор русской кухни Олег Коробань.

«У каждого овоща своя температура готовности. То есть у вас что-то сгорит, что-то не сгорит. Именно поэтому овощи нужно жарить отдельно от мяса», – сказал собеседник агентства.

Причем каждый овощ, по его словам, нужно жарить отдельно.

«Баклажаны, прямо нечищеные, закладываете в горящий огонь. Как только развели костер, положили этот овощ на решетку или нанизали на шампур и положили, он должен обгореть до мягкости. Только потом мы его получаем готовым. С помидорами и болгарским перцем такой фокус уже не удастся. Их нужно готовить на углях. Цуккини и кабачки – это отдельная история: там надо вырезать сердцевину, иначе она даст воду, которая зальет мангал и даст паровой эффект. Но обжигать их, как баклажаны, тоже не нужно, делать на углях», – резюмировал Коробань.

#овощи #полезная информация
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