Шеф-повар Коробань объяснил, почему овощи нельзя жарить вместе с мясом

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Жарить овощи вместе с мясом в корне неправильно. Об этом «Татар-информу» сообщил шеф-повар и популяризатор русской кухни Олег Коробань.

«У каждого овоща своя температура готовности. То есть у вас что-то сгорит, что-то не сгорит. Именно поэтому овощи нужно жарить отдельно от мяса», – сказал собеседник агентства.

Причем каждый овощ, по его словам, нужно жарить отдельно.

«Баклажаны, прямо нечищеные, закладываете в горящий огонь. Как только развели костер, положили этот овощ на решетку или нанизали на шампур и положили, он должен обгореть до мягкости. Только потом мы его получаем готовым. С помидорами и болгарским перцем такой фокус уже не удастся. Их нужно готовить на углях. Цуккини и кабачки – это отдельная история: там надо вырезать сердцевину, иначе она даст воду, которая зальет мангал и даст паровой эффект. Но обжигать их, как баклажаны, тоже не нужно, делать на углях», – резюмировал Коробань.