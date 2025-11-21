news_header_top
Общество 21 ноября 2025 14:30

Шеф-повар Коробань назвал топ блюд для зимнего стола

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зимой в свой рацион питания следует включить капусту. Об этом «Татар-информу» сообщил шеф-повар, популяризатор русской кухни Олег Коробань.

«Если капуста квашенная, то из нее можно сделать капустный приварок. Это исконно русское блюдо делается на 140 градусах в течении 2,5 часа. Можно сделать щи или пюре из капусты. Второе отлично подойдет к мясу, особенно к свинине», – сказал собеседник агентства.

Также он рекомендовал включить в рацион тыкву и хурму.

«Из хурмы можно делать различные соусы, а тыква подойдет к говядине или оленине», – добавил Коробань.

Еще эксперт посоветовал зимой употреблять в пищу сельдерей, который, по словам повара, хорошо сочетается с бараниной.

«Можно сделать таранчук – казачье блюдо. Баранина, томленая в квасе, выкладывается на корни сельдерея и смешивается с пюре. Коллаборация получается достаточно интересная», – резюмировал повар.

