Шеф-повар Григорий Мосин стал бренд-амбассадором ТМ «Махеевъ»

Компания-производитель соусов, джемов и кондитерской продукции из Татарстана АО «Эссен Продакшн АГ», которой принадлежит ТМ «Махеевъ», сообщает о том, что новым бренд-амбассадором этой соусной и джемовой марки стал Григорий Мосин, популярный шеф-повар с большой экспертизой, ведущий рейтинговых кулинарных телешоу и автор книги «Правило бургера».

Звездный шеф станет лицом рекламной кампании ТМ «Махеевъ» на телевидении, в интернете и прессе, будет транслировать ценности бренда, принимать участие в тематических мероприятиях, промо-акциях, делиться новостями, вкусными и интересными рецептами с использованием продукции ТМ «Махеевъ», в том числе и на собственных страницах в соцсетях и YouTube-канале. Изображения нового бренд-амбассадора будут использованы для POSM в местах продаж. Контракт с Григорием Мосиным подписан на год, но может быть продлен.

Аделя Абдуллина, PR-директор АО «Эссен Продакшн АГ»: «В поисках бренд-амбассадора мы рассмотрели, пожалуй, всех шефов, известных широкой аудитории, которые работают или работали на ТВ. В итоге подписали контракт с Григорием. Не только потому, что он профессионал с большой экспертизой, а его образ созвучен имиджу ТМ «Махеевъ», но и потому, что за время ведения кулинарной рубрики в программе «НашПотребНадзор» на НТВ, посвященной качеству продуктов питания, он лично убедился – ТМ «Махеевъ» можно доверять. Мы долгое время выступали спонсором передачи, и Григорий регулярно готовил блюда с использованием нашей продукции, проникся к ней доверием. Наш новый бренд-амбассадор харизматичен и обаятелен, находится в отличной форме: на него приятно смотреть, его приятно слушать. Плюс наши внутренние тесты показали: Григория хорошо воспринимает аудитория разного возраста, а для всенародно известного и любимого бренда – это обязательно».

Григорий Мосин, бренд-амбассадор ТМ «Махеевъ», шеф-повар: «Я рад стать бренд-амбассадором торговой марки «Махеевъ». Это любимый народный бренд, продукцию которого можно купить в магазинах по всей стране, что для меня важно, ведь я готовлю блюда в эфире на федеральном канале. Кстати, я часто использовал продукцию бренда еще до официального сотрудничества с ним. Это честные, качественные и доступные продукты, которые я смело рекомендую – они точно сделают ваши блюда вкуснее».

О ГРИГОРИИ МОСИНЕ

Профессиональный шеф-повар, ведущий многочисленных кулинарных мастер-классов и телешоу (кулинарной рубрики программы «НашПотребНадзор» на НТВ, кулинарных программ «Завтрак для любимой», «Мужская кухня», «Шефы и их тайны», «Вкус праздника», «Король гриля», «Сытная кухня» на «Кухня ТВ» и др.), автор книги «Правило бургера. Григорий Мосин и его друзья представляют. 158 идей для гастромаркета», редактор журнала «ЕСТЬ magazine». Признанный Король гриля, в совершенстве владеющий «жаркой» кухней. В профессию пришел в 2012 году, в возрасте 35 лет. Мастерство постигал в кулинарном техникуме, в кулинарной школе Ask the Chef под руководством звездных шефов Юрия Рожкова и Константина Ивлева. Впоследствии стал преподавателем Ask the Chef. Член федерации профессиональных поваров и кондитеров России.

О КОМПАНИИ

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» – один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Ее оборот за 2020 год составил 28,3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусное производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 40 торговыми центрами в 27 городах России. Ежегодно компания производит более 273 тыс. тонн готовой продукции: майонеза и майонезного соуса – более 156 тыс. тонн; томатной продукции – более 51 тыс. тонн; соусов – более 3 тыс. тонн; приправ – более 8 тыс. тонн; повидла и джемов – более 16 тыс. тонн; кондитерской продукции – более 40 тыс. тонн. В продуктовый прайс компании входит более 300 видов продукции, которая реализуется по всей России, а также в 34 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 19% от общего объема продаж компании. Продукция АО «Эссен Продакшн АГ» представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях.

«Эссен Продакшн АГ» – лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Продукция компании регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий. ТМ «Махеевъ» – бренд №1 среди российских семей, покупающих кетчуп. В прошлом году кетчуп, маринад и джем ТМ «Махеевъ», конфета ТМ «ДаЕжъ!» получили награды конкурса «Товар года 2020», а на выставке WorldFood Moscow новинки компании – конфеты «ДаЁжъ!» и кетчуп ТМ «Махеевъ» – получили золотые медали и почетное звание «Продукт года 2020». Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.