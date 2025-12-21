Шеф-кондитер Беляева рассказала, как выбрать качественный шоколад для подарка

Шоколад остается одним из самых популярных подарков к праздникам, однако при его выборе важно учитывать ряд критериев, чтобы продукт был не только вкусным, но и безопасным для здоровья. Об этом в беседе с «RT» рассказала преподаватель колледжа РОСБИОТЕХ, шоколатье и шеф-кондитер Инга Беляева.

По ее словам, в первую очередь следует обращать внимание на состав. Качественный шоколад должен содержать какао тертое, какао-масло и сахар, а также, при наличии добавок, только натуральные ингредиенты – орехи, сухофрукты или ваниль. Чем меньше в продукте искусственных ароматизаторов, эмульгаторов, красителей и растительных жиров, тем выше его качество.

Беляева отметила, что в дешевом шоколаде какао-масло нередко заменяют пальмовым или другими жирами, что ухудшает вкус и может негативно сказываться на пищеварении.

Еще одним важным фактором эксперт назвала содержание какао-продуктов. Темный шоколад с высоким процентом какао, как правило, считается более полезным, поскольку содержит больше антиоксидантов, меньше сахара и обладает более насыщенным вкусом.

Для подарка рекомендуется выбирать шоколад с содержанием какао от 50 до 70% – с учетом вкусов получателя. Молочный шоколад, по ее словам, мягче и слаще, но при этом содержит больше сахара и меньше полезных веществ.

Беляева также обратила внимание на внешний вид и упаковку. Качественный шоколад отличается однородной текстурой, блестящей поверхностью и отсутствием белого налета. При этом допустим налет какао-масла, возникающий при хранении, тогда как кристаллизация сахара может свидетельствовать о нарушении температурного режима.

Упаковка должна быть герметичной, без повреждений и содержать полную информацию о производителе, составе и сроке годности.

Кроме того, при выборе подарочного шоколада важно учитывать репутацию бренда и условия хранения. Эксперт подчеркнула, что зимой особое значение имеет срок годности, поскольку перепады температуры и влажности могут повлиять на текстуру и вкус продукта.

В завершение она посоветовала обращать внимание на сочетания шоколада с орехами, сухофруктами, карамелью или специями, при условии, что все добавки натуральные и свежие, и избегать изделий с искусственными наполнителями и низкокачественными ингредиентами.