Съедобный букет к 8 Марта: во сколько обойдется необычный подарок

Впереди 8 Марта, и многие уже сейчас задумываются о подарках. Оригинальным презентом может стать букет из продуктов, который легко собрать самому. Во сколько он обойдется, подсчитали в сервисе «Пятёрочка Доставка».

Сладкий букет — классическая версия продуктового букета для женщин. В качестве основы можно взять простой букет из тюльпанов (899,99 рублей) и дополнить его шоколадными конфетами (259,99 рублей), зефиром (201,59 рублей), конфетами «Раффаэлло» (149,99 рублей) и свежей клубникой (279,99 рублей за 250 г). Порадовать десертным букетом будет стоить около 1800 рублей.

Любители спорта и здорового образа жизни оценят полезный букет из протеинового батончика (44,99 рублей), низкоуглеводного шоколада (79,99 рублей), хлебцев с витаминами (89,99 рублей), цельнозерновых фитнес-хлебцев (52,99 рублей), грецких орехов (99,99 рублей), протеинового пирожного брауни (144,99 рублей), смеси сухофруктов (219,99 рублей), авокадо (176 рублей) и энергетического напитка (219,99 рублей). Бюджет такого букета — около 1300 рублей.

Экзотическим букетом можно порадовать любителей фруктов. Чтобы его собрать, потребуется спелый ананас (299,99 рублей за 1 кг), гранадилла (219,99 рублей), киви (123,19 рублей), мангостин (239,99 рублей). Напитком может послужить готовый к употреблению питьевой кокос (399,99 рублей). Экзотический набор будет стоить 1800 рублей.

А в качестве нейтрального подарка, который подойдет друзьям и коллегам, можно собрать корзину с кофе и чаем. В нее входят подарочный чай ассорти (249,99 рублей), черный чай (94,99 рублей), зеленый (74,99 рублей), кофе в зернах (499,99 рублей), молотый (289,99 рублей), а также горячий шоколад (119,99 рублей). Праздничное чаепитие можно дополнить корзиной с шоколадными конфетами (192 рубля), вареньем (154,99 рублей) и банкой меда (149,99 рублей). Обойдется такой набор в 1900 рублей.

Самым бюджетным вариантом стал букет для любителей ЗОЖ, а наиболее дорогой оказалась чайно-конфетная корзина. Но в зависимости от состава букета и стоимости продуктов собрать подходящий презент можно на любой вкус и кошелек.

«Продукты, особенно оригинально оформленные, могут стать приятным и полезным подарком. Сделать съедобный букет своими руками много времени не займет, а заказать на дом все необходимое можно в нашем приложении. С доставкой за 30 минут продукты приедут качественные и свежие, как и в магазине», — подчеркивают представители сервиса «Пятёрочка Доставка».

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