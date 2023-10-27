Седьмой этап трассы М12 в Чувашии и Татарстане построен более чем на 90%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Седьмой этап скоростной трассы М12 «Восток», который проходит по Чувашии и Татарстану, готов более чем на 90%, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«На седьмом этапе М12 дорожники завершили устройство верхнего слоя покрытия на 79 из 82 километров. На всех 35 мостах и путепроводах выполнена укладка литого асфальтобетона и устройство подходов к ним», — отметили в компании.

Кроме того, рабочие нанесли дорожную разметку на протяжении 377 километров, что составляет 66% от запланированного объема. На мосту через Свиягу и путепроводе через Осипов овраг ведется устройство верхнего слоя покрытия. Рабочие также устанавливают барьерное ограждение и опоры освещения, монтируют элементы автоматизированной системы управления дорожным движением.

Запустить движение по всей автомагистрали М12 от Москвы до Казани планируется в конце этого года. Дорога строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.