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Седьмой этап трассы М12 в Чувашии и Татарстане построен более чем на 90%
Седьмой этап скоростной трассы М12 «Восток», который проходит по Чувашии и Татарстану, готов более чем на 90%, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
«На седьмом этапе М12 дорожники завершили устройство верхнего слоя покрытия на 79 из 82 километров. На всех 35 мостах и путепроводах выполнена укладка литого асфальтобетона и устройство подходов к ним», — отметили в компании.
Кроме того, рабочие нанесли дорожную разметку на протяжении 377 километров, что составляет 66% от запланированного объема. На мосту через Свиягу и путепроводе через Осипов овраг ведется устройство верхнего слоя покрытия. Рабочие также устанавливают барьерное ограждение и опоры освещения, монтируют элементы автоматизированной системы управления дорожным движением.
Запустить движение по всей автомагистрали М12 от Москвы до Казани планируется в конце этого года. Дорога строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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