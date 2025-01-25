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На главную ТИ-Спорт 25 января 2025 09:00

Седьмое фиаско подряд в родных стенах: как «Ак Барс» вновь капитулировал перед «Сибирью»

Оставил ли позитивные впечатления дебют новичка "Ак Барса" Эрика О'Делла

«Ак Барс» с минимальным счетом уступил «Сибири» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы потерпели седьмое домашнее поражение кряду от новосибирского коллектива. О деталях и главных итогах встречи – читайте в материале «ТИ-Спорта».

Фото: ak-bars.ru

«Какой представляли, такой игра и получилась»

Последний раз «Ак Барс» побеждал «Сибирь» дома в далеком 2020 году (30 октября, 5:3). С тех пор у казанцев сменилось три тренера, пришли и ушли дюжины новых игроков, но неизменным осталось одно – регулярные поражения от сибиряков в стенах «Татнефть-Арены».

Вчера «Ак Барс» потерпел фиаско в седьмой раз подряд. Кризисная в этом сезоне «Сибирь» сумела добыть образцовую сухую победу над подопечными Анвара Гатиятулина. Благодаря двум очкам, добытым в матче с «Ак Барсом», новосибирцы увеличили отрыв от «Нефтехимика» до восьми очков, а от «Лады» – до семи очков. Несмотря на недавнюю череду поражений из трех игр, «Сибирь» продлила свою серию матчей с набранными очками до семи встреч.

Команда Вадима Епанчинцева скорее не переиграла «Ак Барс», а его перетерпела. Сибиряки в первом периоде полностью отдали инициативу, однако во второй половине матча благодаря дисциплинированной и организованной обороне сдержали весь атакующий потенциал казанцев.

«Непростой матч, мы понимали, что придётся преодолевать плотную оборону соперника. Какой представляли, такой игра и получилась. Ребята доставали из себя силы и на скамейке, и в раздевалке, хотели переломить ход игры. Но, к сожалению, счёт не в нашу пользу. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку», – досадно подчеркнул после матча Анвар Гатиятулин.

«Ак Барс» по традиции старался действовать в нападении активно. Но вязкая оборона сибиряков требовала от нападающих хозяев нестандартных решений, коих у казанцев не нашлось. «Ак Барс» в атаке играл рвано, нецелостно, а все свои эмоции направлял на ненужные удаления. Из-за недисциплинированной игры хозяева провалили второй период, нанеся всего четыре броска в створ. Двухминутные штрафы Галимова и Семенова в концовке третьего периода не позволили организовать штурм ворот в заключительные мгновения матча.

«Соперник очень хорошо играл в обороне, мы застревали в средней зоне, долго переходили из обороны в атаку, а соперник успевал вернуться», – объяснял последствия поражения Анвар Гатиятулин.

Фото: ak-bars.ru

Каким получился дебют Эрика О’Делла?

Долгожданное появление на льду центрального нападающего Эрика О’Делла не ознаменовалось ярким событием. Напомним, форварда приобрел «Ак Барс» незадолго до дедлайна обменов в КХЛ. Первоначально О’Делл должен был выйти на лед в начале февраля. Однако непростое положение дел в казанском клубе с центральными нападающими вынудило Анвара Гатиятулина поторопить дебют североамериканца.

В матче с «Сибирью» канадец отыграл 11 минут и 29 секунд. За это время нападающий нанес один бросок в створ и вышел победителем в 75% вбрасываний. От О’Делла тренерский штаб «Ак Барса» вряд ли ждал подвигов в матче с новосибирским клубом. Вместе с тем, Анвару Гатиятулину было необходимо оценить физическое состояние канадца и увидеть, на что способен О’Делл после восстановления от травмы.

Вчера нападающий действовал в тройке с Пустозеровым и Кошелевым. Надо полагать, что это не окончательное сочетание в одном из звеньев «Ак Барса». В списке травмированных находится Илья Сафонов, центра второго звена играет временно Егор Коршков. Как только главный тренер «Ак Барса» будет обладать полной обоймой хоккеистов, мы увидим окончательно место О’Делла в составе казанской команды.

«Эрик готовился по плану, мы не хотели форсировать его восстановление. У него давно не было игровой практики, потому потихоньку вводим его в состав. Другие сочетания неплохо проявили себя на Дальнем Востоке, потому мы не стали их разбивать», – так объяснил свой выбор партнеров О’Делла на матч с «Сибирью» Анвар Гатиятулин.

Фото: ak-bars.ru

С приходом О’Делла свое место в составе «Ак Барса» потеряет Денис Комков?

Не хочется ставить крест на карьере Дениса Комкова в «Ак Барсе», но по крайней мере в этом сезоне молодой нападающий с приходом в команду Эрика О’Делла отныне будет появляться в стартовом составе куда реже, чем это было минувшей осенью.

Комкова Анвар Гатиятулин вытащил из «Нефтяника» в ноябре в связи с травмой Ника Петана. За 2,5 месяца в регулярном чемпионате 23-летний нападающий провел 26 матчей за «Ак Барс», отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Когда Петан восстановился от повреждения, его перевели на фланг, а Комкова не стали командировать обратно в «Нефтяник».

Можно сказать, что главный тренер «Ак Барса» дал форварду полноценный шанс проявить себя. Тем не менее, за 26 игр Денису Комкову все же не удалось продемонстрировать класс хоккеиста, соответствующего топ-клубу.

Форвард пропустил вчерашний матч с «Сибирью». Он, вероятно, останется в расположении «Ак Барса» до возвращения в строй Сафонова. Но как только Илья залечит травму плеча, Денису Комкову элементарно не найдется места в составе. Для Гатиятулина предпочтительнее даже Коршков на месте центра, нежели Комков. Поэтому наставник казанцев не скрывает, что Денису может недоставать в ближайших встречах игровой практики.

«Денис здорово проявил себя, прибавил по сравнению с началом сезона. Тогда было видно, что он не совсем уверен, а потом своим желанием и работой показал, что может играть в КХЛ. Посмотрим, если увидим, что игровой практики не хватает, он сможет добрать её в фарм-клубе», – сказал Гатиятулин.

#ХК Ак барс #хк сибирь #кхл
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