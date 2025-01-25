Седьмое фиаско подряд в родных стенах: как «Ак Барс» вновь капитулировал перед «Сибирью»

«Ак Барс» с минимальным счетом уступил «Сибири» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы потерпели седьмое домашнее поражение кряду от новосибирского коллектива. О деталях и главных итогах встречи – читайте в материале «ТИ-Спорта».





«Какой представляли, такой игра и получилась»

Последний раз «Ак Барс» побеждал «Сибирь» дома в далеком 2020 году (30 октября, 5:3). С тех пор у казанцев сменилось три тренера, пришли и ушли дюжины новых игроков, но неизменным осталось одно – регулярные поражения от сибиряков в стенах «Татнефть-Арены».

Вчера «Ак Барс» потерпел фиаско в седьмой раз подряд. Кризисная в этом сезоне «Сибирь» сумела добыть образцовую сухую победу над подопечными Анвара Гатиятулина. Благодаря двум очкам, добытым в матче с «Ак Барсом», новосибирцы увеличили отрыв от «Нефтехимика» до восьми очков, а от «Лады» – до семи очков. Несмотря на недавнюю череду поражений из трех игр, «Сибирь» продлила свою серию матчей с набранными очками до семи встреч.

Команда Вадима Епанчинцева скорее не переиграла «Ак Барс», а его перетерпела. Сибиряки в первом периоде полностью отдали инициативу, однако во второй половине матча благодаря дисциплинированной и организованной обороне сдержали весь атакующий потенциал казанцев.

«Непростой матч, мы понимали, что придётся преодолевать плотную оборону соперника. Какой представляли, такой игра и получилась. Ребята доставали из себя силы и на скамейке, и в раздевалке, хотели переломить ход игры. Но, к сожалению, счёт не в нашу пользу. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку», – досадно подчеркнул после матча Анвар Гатиятулин.

«Ак Барс» по традиции старался действовать в нападении активно. Но вязкая оборона сибиряков требовала от нападающих хозяев нестандартных решений, коих у казанцев не нашлось. «Ак Барс» в атаке играл рвано, нецелостно, а все свои эмоции направлял на ненужные удаления. Из-за недисциплинированной игры хозяева провалили второй период, нанеся всего четыре броска в створ. Двухминутные штрафы Галимова и Семенова в концовке третьего периода не позволили организовать штурм ворот в заключительные мгновения матча.

«Соперник очень хорошо играл в обороне, мы застревали в средней зоне, долго переходили из обороны в атаку, а соперник успевал вернуться», – объяснял последствия поражения Анвар Гатиятулин.

Каким получился дебют Эрика О’Делла?

Долгожданное появление на льду центрального нападающего Эрика О’Делла не ознаменовалось ярким событием. Напомним, форварда приобрел «Ак Барс» незадолго до дедлайна обменов в КХЛ. Первоначально О’Делл должен был выйти на лед в начале февраля. Однако непростое положение дел в казанском клубе с центральными нападающими вынудило Анвара Гатиятулина поторопить дебют североамериканца.

В матче с «Сибирью» канадец отыграл 11 минут и 29 секунд. За это время нападающий нанес один бросок в створ и вышел победителем в 75% вбрасываний. От О’Делла тренерский штаб «Ак Барса» вряд ли ждал подвигов в матче с новосибирским клубом. Вместе с тем, Анвару Гатиятулину было необходимо оценить физическое состояние канадца и увидеть, на что способен О’Делл после восстановления от травмы.

Вчера нападающий действовал в тройке с Пустозеровым и Кошелевым. Надо полагать, что это не окончательное сочетание в одном из звеньев «Ак Барса». В списке травмированных находится Илья Сафонов, центра второго звена играет временно Егор Коршков. Как только главный тренер «Ак Барса» будет обладать полной обоймой хоккеистов, мы увидим окончательно место О’Делла в составе казанской команды.

«Эрик готовился по плану, мы не хотели форсировать его восстановление. У него давно не было игровой практики, потому потихоньку вводим его в состав. Другие сочетания неплохо проявили себя на Дальнем Востоке, потому мы не стали их разбивать», – так объяснил свой выбор партнеров О’Делла на матч с «Сибирью» Анвар Гатиятулин.

С приходом О’Делла свое место в составе «Ак Барса» потеряет Денис Комков?

Не хочется ставить крест на карьере Дениса Комкова в «Ак Барсе», но по крайней мере в этом сезоне молодой нападающий с приходом в команду Эрика О’Делла отныне будет появляться в стартовом составе куда реже, чем это было минувшей осенью.

Комкова Анвар Гатиятулин вытащил из «Нефтяника» в ноябре в связи с травмой Ника Петана. За 2,5 месяца в регулярном чемпионате 23-летний нападающий провел 26 матчей за «Ак Барс», отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Когда Петан восстановился от повреждения, его перевели на фланг, а Комкова не стали командировать обратно в «Нефтяник».

Можно сказать, что главный тренер «Ак Барса» дал форварду полноценный шанс проявить себя. Тем не менее, за 26 игр Денису Комкову все же не удалось продемонстрировать класс хоккеиста, соответствующего топ-клубу.

Форвард пропустил вчерашний матч с «Сибирью». Он, вероятно, останется в расположении «Ак Барса» до возвращения в строй Сафонова. Но как только Илья залечит травму плеча, Денису Комкову элементарно не найдется места в составе. Для Гатиятулина предпочтительнее даже Коршков на месте центра, нежели Комков. Поэтому наставник казанцев не скрывает, что Денису может недоставать в ближайших встречах игровой практики.

«Денис здорово проявил себя, прибавил по сравнению с началом сезона. Тогда было видно, что он не совсем уверен, а потом своим желанием и работой показал, что может играть в КХЛ. Посмотрим, если увидим, что игровой практики не хватает, он сможет добрать её в фарм-клубе», – сказал Гатиятулин.