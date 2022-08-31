Открытие фестиваля «Казанская осень» собрало у Кремля рекордные 20 тыс. человек

Кульминацией Дня Республики Татарстан и Казани, который отмечался накануне, стало открытие международного оперного фестиваля «Казанская осень». Под стенами Кремля, у Дворца земледельцев, в сопровождении Государственного симфонического оркестра Татарстана под управлением Александра Сладковского выступила восходящая звезда мировой оперной сцены, солистка Большого театра России Аида Гарифуллина.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Добрый вечер, Казань, для меня огромная радость сегодня петь для всех вас. Спасибо вам большое за то, что пришли на наш концерт. Я вас поздравляю с праздником – с Днем города и с Днем республики – желаю всем счастья и добра», – поприветствовала гостей фестиваля оперная дива.

Под бурные аплодисменты на сцену вышли артисты симфонического оркестра во главе с дирижером Александром Сладковским. Вместе они исполнили «Итальянское каприччио» композитора Петра Чайковского. Программу продолжил «Испанский марш» Иоганна Штрауса.

«Счастья, любви, сил – вот чего хочется пожелать вам, Казань. Сегодня среди удивительных гостей находится человек, сыгравший в моей судьбе очень важную роль. Когда-то мы вместе творили, и это было незабываемо. Поприветствуем Александра Розенбаума», – поделился главный дирижер Государственного симфонического оркестра республики.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

В течение двух часов казанцы и гости города наслаждались шедеврами мирового оперного искусства, в том числе дуэтом цветов из оперы «Лакме», оркестровым музыкальным произведением «Славянский марш» Петра Чайковского, арией Елены из сарсуэлы «Севильский цирюльник», праздничной увертюрой «Нардуган» Эльмира Низамова, «Свадебным танцем» из балета «Шурале» Фарида Яруллина, вальсом Мюзетты из оперы «Богема».

«На самом деле этот концерт – огромный подарок для жителей города. На сцене выступают действительно талантливые музыканты, которые исполняют по-настоящему красивые и завораживающие произведения из мировой оперы. Это очень здорово – я здесь впервые, но точно приду вновь и в следующем году», – поделилась впечатлениями участница фестиваля Анастасия Исаева.

Особенно тепло публикой была воспринята опера Резеды Ахияровой «Сююмбике» и ария Русалки из одноименной оперы, исполненные Аидой Гарифуллиной. Завершился творческий вечер песней «Мин яратам сине, Татарстан» под яркие залпы праздничного салюта.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Впервые фестиваль «Казанская осень» был проведен в 2010 году. С тех пор событие ежегодно собирает более тысячи истинных ценителей классической музыки не только из Татарстана, но и из других регионов России. В этом году фестиваль «Казанская осень» посетило более 20 тыс. человек – это рекордное количество за всю историю празднества.

«Мы приехали в Казань из Ижевска – специально на празднование Дня города. Были в прошлом году, и то, с каким размахом гуляет столица республики, конечно, нас поразило. Сегодня мы с семьей решили побывать на оперном фестивале – эмоции колоссальные, никогда не думал, что классическая музыка может быть настолько душевной и проникновенной», – отметил участник фестиваля Камиль Багаутдинов.

Проект «Казанская осень» реализуется при поддержке Президента республики Рустама Минниханова и Министерства культуры Татарстана.