Шедевр Фешина «Капустница» впервые покидает Санкт-Петербург – ради выставки в Казани

В главном здании Музея изобразительных искусств РТ 9 декабря откроется выставка к 140-летию русско-американского художника Николая Фешина. Частью ее станет масштабное полотно размером 2,19 на 3,44 метра «Капустница», которое было написано Фешиным в городе на Неве как дипломная работа и никогда прежде в истории Советской России не покидало музей Российской академии художеств в Санкт-Петербурге.

Николай Фешин, напомним, – уроженец Казани. Он обучался в Высшем художественном училище при Императорской академии художеств. За картину «Капустница» получил золотую медаль, а работ подобного масштаба за жизнь написал еще всего три. Произведение считается самой значительной и гармоничной многофигурной композицией художника. На ней изображен русский быт начала ХХ века, а именно совместная засолка соседями урожая капусты по осени.

До революции картину успели представить на крупной выставке в Санкт-Петербурге, а также вывезти на экспозицию в Венецию. В истории Советской России и после полотно никогда не покидало музей Российской академии художеств.

140 лет со дня рождения Николая Фешина, всемирно признанного гения живописи начала ХХ века, исполнится 8 декабря (26 ноября по старому стилю). Умер художник в эмиграции в США в 1955 году, став известным живописцем, графиком, скульптором. В 1976 году Фешин был перезахоронен в Казани.

Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

На выставке «Николай Фешин. К 140-летию со дня рождения» будет представлена самая большая в мире музейная коллекция произведений художника, она принадлежит Государственному музею изобразительных искусств Республики Татарстан. Кроме ГМИИ РТ и научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств в Санкт-Петербурге, предоставляющего «Капустницу», полотна художника для выставки из своих коллекций передали Государственный Русский музей и некоторые частные собрания. В общем будут экспонированы более двухсот произведений.

«Из коллекции Государственного Русского музея в Казань приедут пять картин, из музея при Российской Академии художеств, помимо „Капустницы“, еще пять произведений, из частной коллекции — пять», — рассказала «Татар-информ» директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

Специально к выставке студия Abau, создавшая в 2019 году мультимедийную инсталляцию «Павел Филонов», представит в Галерее современного искусства новое тематическое творение — на этот раз по произведениям Фешина. К юбилею художника будет также приурочена научная конференция седьмых Казанских искусствоведческих чтений, участие в которой примут искусствоведы музеев, имеющих в собрании работы Фешина.