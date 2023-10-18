Седельный тягач BEIBEN 1848S доступен в ВТБ Лизинг с эксклюзивной скидкой 700 000 рублей

Фото предоставлено АО ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг совместно с официальным дистрибьютором «БейбенТракРус» предлагает седельный тягач BEIBEN 1848S с эксклюзивной скидкой 700 000 рублей, которую можно использовать в счёт аванса при заключении договора лизинга. Предложение доступно для юридических лиц и предпринимателей и действует до 30 октября 2023 года.

Так, тягач BEIBEN 1848S стоимостью 10 300 000 руб. можно приобрести в лизинг с авансом 0% вместо 6,8% от стоимости техники. При таких условиях лизинга ежемесячный платеж в течение 7 лет составит 203 355 руб., а налоговая экономия в период финансовой аренды будет более 6 000 000 рублей.* При оформлении договора лизинга с авансом 42% вместо 49% ежемесячный платеж составит 95 741 руб., а налоговая выгода более 5 000 000 рублей.

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Седельный тягач Beiben 1848S 4х2 используется в логистике и транспортировке грузов. Он характеризуется высокой производительностью, экономичностью и комфортом. Тягач оснащен мощным дизельным двигателем WEICHAI WP13/480, который обеспечивает надежную производительность. Мотор с мощностью 480 л.с. позволяет перевозить грузы на большие расстояния. Полная масса автопоезда – 44 000 кг. Beiben оснащен современными технологическими решениями, такими как система навигации и связи, что делает управление и мониторинг груза эффективными.

Подать заявку на приобретение в лизинг Beiben 1848S 4х2 со скидкой 700 000 рублей на аванс клиенты могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на ОСН, стоимость автомобиля действительна на 17.10.2023 г. Условия финансирования: аванс 0%, срок лизинг 7 лет, выкупной платеж 500 000 рублей.

** Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на ОСН, стоимость автомобиля действительна на 17.10.2023 г. Условия финансирования: аванс 42%, срок лизинг 7 лет, выкупной платеж 30% от стоимости предмета лизинга.

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