Сечин полагает, что Трамп отменит все ограничения на добычу нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что избранный президент США Дональд Трамп отменит все ограничения на нефтедобычу, чтобы цены на топливо снизились.

«В целях снижения стоимости топлива на американском рынке, скорее всего, будут отменены (Трампом - ред.) все ограничения на добычу, снижены налоги, сняты административные барьеры и перенаправлены инвестиции в реальный сектор от иллюзорной альтернативной энергетики», - цитирует Сечина РИА «Новости».

Спикер добавил, что ранее Трамп предлагал поддерживать экономику США, помогать национальным производителям, поэтому нет ничего удивительного в том, что «Канаде, Мексике, Китаю и Европе придется пострадать» из-за применения новых пошлин на фоне паралича Всемирной торговой организации.

Он также отметил, что США ищут способы реструктурировать свой долг. Для понимания Сечин напомнил цитату американского аналитика Золтана Пожара, который считал, что Штаты, угрожая ввести пошлины на весь импорт, могут попытаться навязать миру новую финансовую систему.

«Предполагается конвертацию всего американского госдолга в казначейские облигации с погашением через сто лет и процентной ставкой намного ниже сегодняшних параметров», - резюмировал Сечин.