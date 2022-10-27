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Ру Тат
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Экономика
27 октября 2022  11:00

Сечин: Отказ от российских углеводородов раскручивает «инфляционную спираль» в мире

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Отказ от российских углеводородов и недостаток инвестиций в энергетической отрасли ведут к дефициту энергоресурсов и росту цен на них, заявил глава компании «Роснефти» Игорь Сечин. По его мнению, это будет «раскручивать инфляционную спираль» в мире.

«При этом ведущие европейские энергетические компании, несмотря на разразившийся в регионе энергетический кризис, под давлением климатической политики продолжают снижать инвестиции в нефтяную отрасль», — приводит слова руководителя госкомпании РИА Новости.

Сечин напомнил, что Shell заявила о полном прекращении геологоразведки в новых бассейнах к 2025 году, а компания Eni намерена довести долю газа в добыче до 60% в 2030 году и до 90% к 2040 году, сокращая добычу нефти.

#инфляция #антироссийские санкции #Роснефть
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