Сечин: Отказ от российских углеводородов раскручивает «инфляционную спираль» в мире

Отказ от российских углеводородов и недостаток инвестиций в энергетической отрасли ведут к дефициту энергоресурсов и росту цен на них, заявил глава компании «Роснефти» Игорь Сечин. По его мнению, это будет «раскручивать инфляционную спираль» в мире.

«При этом ведущие европейские энергетические компании, несмотря на разразившийся в регионе энергетический кризис, под давлением климатической политики продолжают снижать инвестиции в нефтяную отрасль», — приводит слова руководителя госкомпании РИА Новости.

Сечин напомнил, что Shell заявила о полном прекращении геологоразведки в новых бассейнах к 2025 году, а компания Eni намерена довести долю газа в добыче до 60% в 2030 году и до 90% к 2040 году, сокращая добычу нефти.