Сечин на мировом ВВП объяснил «иллюзорность» идеи «вырезать» Россию из мировой экономики

Вклад России в мировой ВВП отличается от официально заявленного западными странами, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, доля РФ в поставках базового сырья достигает 15%. По этой причине изолировать российскую экономику не удастся, убежден Сечин.

«Идея "вырезать" Россию из мировой экономики – эта идея абсурдна и иллюзорна. Масштабы и роль российской экономики в мировом разделении труда традиционно недооценивались. То, что звучит публично, что вклад России в мировой ВВП – это всего лишь 2% – это миф. Если считать по ППС, то это уже 4-5%. Если учитывать роль услуг в экономиках развитых стран – до 70% ВВП США…», – сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

Доля России в поставках базового сырья достигает 15%, добавил глава «Роснефти». «Услуги – полезная вещь, но не в том случае, когда у вас нет энергоресурсов и продовольствия», – подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

По мнению Сечина, экономика России «надежно стоит на земле», опираясь на достаточность базовых ресурсов.

Напомним, ранее он также заявил, что отказ от российских углеводородов и недостаток инвестиций в энергетической отрасли ведут к дефициту энергоресурсов и росту цен на них.