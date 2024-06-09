Сечин: ЕС потратил на импорт газа не из РФ 630 млрд долларов за 3 года

Траты Евросоюза на импорт нероссийского газа с 2021-го по 2023 год превысили 630 млрд долларов. Ранее Европа тратила столько на газ за восемь лет, рассказал глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам спикера, это результат сокращения закупок энергоносителей из России и переход на покупку газа у других стран.

Глава «Роснефти» отметил, что такие затраты Европы на покупку газа уже близки к европейским инвестициям в «зеленую» энергетику за 8 лет, а также сопоставимы с ВВП Швеции и Польши. Еще он добавил, что 630 млрд долларов – это почти в 4 раза больше, чем суммарный внутренний валовый продукт (ВВП) стран Прибалтики, пишет ТАСС.

Помимо этого, по словам Сечина, рост расходов на газ «убивают» маржу производства стали, удобрений, химикатов, керамики и стекла. Как итог: падает производственная активность еврозоны, а 32% предприятий Германии уже хотят перенести свои производственные мощности за границу.