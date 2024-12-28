Себестоимость стройки квартир в РТ составила менее 80 тыс. рублей за 1 кв. м.

В Татарстане себестоимость строительства 1 кв. м. квартир составила 79,4 тыс. рублей, а медианная себестоимость – 67,6 тыс. рублей. Причем по величине себестоимости стройки республика заняла 6 место среди других регионов России. Таковы данные Единой информсистемы жилищного строительства, опубликованные на портале дом.рф.

Самая высокая себестоимость строительства – в Москве (151,7 тыс. рублей за 1 кв. м.). Следом по данному показателю идут Санкт-Петербург (94,6 тыс.) и Ямало-Ненецкий автономный округ с Приморским краем (в обоих – 87,8 тыс. рублей).

В топ-5 регионов по себестоимости строительства также попали Забайкальский край (83 тыс.) и Республика Саха (Якутия) (80,3 тыс. рублей).

На 7-10 местах рейтинга расположились Ленинградская область (77,5 тыс.), Московская область (74,5 тыс.), Амурская область (74,2 тыс.) и Крым (74,1 тыс.).

Самая низкая себестоимость строительства - в Кабардино-Балкарской Республике (25,5 тыс. рублей).