Сеад Хакшабанович рассказал о своих первых впечатлениях от тренировок в «Рубине»

Новичок «Рубина» полузащитник Сеад Хакшабанович рассказал о своих первых впечатлениях от своей новой команды, Казани и условий для тренировок на базе клуба.

«Я получил очень теплый прием со стороны всех футболистов и персонала. Город очень понравился, условия на базе великопелепные – это потрясающий уровень», – признался игрок сборной Черногории.

Хакшабанович родился в Швеции и играл за юношеские и молодежную сборные этой страны, но когда настало время играть в национальной сборной – он выбрал команду своей исторической родины – Черногории.

Что касается «Рубина», то, по словам 22-летнего полузащитника, который родился в один день с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким – 4 мая – главное для него сейчас – адаптироватся и найти свое место в новой команде: «Я новый футболист в команде и сейчас самое главное для меня – это завоевать место в составе, адаптироваться в команде».

По словам игрока, пока больше всего в «Рубине» он общается со шведским защитником Карлом Старфельтом.

«Больше всего я пока общаюсь с Карлом, потому что мы оба из Швеции (Хакшабанович родился в Швеции и ранее играл в "Норчепинге" – Прим. Т-и). Но я могу сказать, что отношения со всеми ребятами очень хорошие, и несмотря на то, что не все игроки говорят по-английски, мы замечательно общаемся», – заявил Хакшабанович.

Черногорец заявил, что намерен учить русский, чтобы понимать тех игроков, кто не владеет английским языком, а также объяснил, почему будет играть в «Рубине» под необычным номером «99».

«Это год моего рождения и в предыдущем клубе я также играл под этим номером. Так что стараюсь и в дальнейшем играть с таким номером», – рассказал Сеад Хакшабанович.

