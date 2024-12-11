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«Сдвигов нет. Топчемся на месте»: что мешает Татарстану развивать халяль-индустрию
В Торгово-промышленной палате РТ провели круглый стол по стандартам халяль
«Почему мы топчемся на месте? Мер поддержки и докладов много, а на деле очень сложно», — сокрушался глава Торгово-промышленной палаты РТ на круглом столе по развитию индустрии халяль. Что не дает развивать экспорт продукции по шариату, что не так со стандартизацией и есть ли вообще сдвиги в этой теме — в материале «Татар-информа».
«Так послушаешь – все хорошо, а сдвигов нет»
Более двух часов в здании Торгово-промышленной палаты Татарстана обсуждали тему халяль-индустрии во время круглого стола. Говорили об экспорте дозволенной шариатом продукции в дружественные страны, о международных стандартах и освещении темы партнерских финансов в СМИ.
«Общие призывы, отчеты — нам это не нужно. Нужно понять, что нам нужно поддержать от РФ, от Татарстана, от ТПП», — призывал участников круглого стола глава Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.
Он просил, чтобы обсуждение было критическим, приближенным к реальности. «Так послушаешь — все хорошо, тут меры поддержки есть, все идет, а сдвигов нет. Топчемся на месте», — сказал глава ТПП республики.
Председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс хазрат Шляпошников заверил, что по итогам круглого стола подготовят резолюцию.
«Не резолюцию надо, а конкретные меры», — поправил его Агеев.
Татарстан наращивает экспорт халяль-продукции
Татарстан с начала года экспортировал халяль-продукцию АПК на $13 млн, план на год – $16 млн, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Рустем Гайнуллов.
Пока есть сложности с получением татарстанскими предприятиями международных сертификатов «Халяль».
«Экспортную деятельность в Татарстане осуществляют 258 участников, в 52 страны мы поставляем продукцию АПК. Три года назад эти показатели были весьма скромными, мы их увеличили в три раза. Что касается халяль-продукции, там тоже рост идет», — рассказал Гайнуллов.
Зарубежные партнеры заинтересованы в кондитерских изделиях, молочной и мясной продукции из Татарстана. Для экспорта республика рассматривает дружественные страны. В приоритете — страны Персидского залива, страны Северной Африки, Юго-Восточной Азии, особенно Малайзии и Индонезии. С последними двумя государствами сложно из-за неудобной логистики, признал Гайнуллов.
«Экспортом халяль-продукции мы начали заниматься с 2020 года по поручению нашего Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова. По итогам прошлого года мы увеличили экспорт халяль-продукции до 11 млн долларов, а в 2020 году эта цифра составляла 300 тыс. долларов всего лишь», — поделился замглавы республиканского ведомства.
Из 150 компаний, которые сертифицированы в Татарстане по стандартам «Халяль», только 20 работают на экспорт. Гайнуллов пояснил, что сейчас вообще с экспортом непросто из-за общемировой ситуации, есть сложности с платежами.
Малайзия и Индонезия в приоритете по экспорту халяль-продукции, а с Турцией не все так просто
Татарстан сконцентрировался в части экспорта халяль-продукции на сотрудничестве с Малайзией и Индонезией. Однако из-за того, что страны находятся далеко от республики, выгоден экспорт высокомаржинальной продукции.
«Нам эти рынки в ближайшей перспективе нужно будет освоить и адаптироваться к ним. Эти страны хорошо относятся к РФ как к стране с мусульманским акцентом, которая имеет большие перспективы развития и роста», — отметил Гайнуллов и добавил, что оттуда надо вытеснить халяль-продукцию недружественных стран.
Еще Минсельхозпрод РТ выделяет для сотрудничества рынки Омана, Саудовской Аравии, Иордании, Бахрейна, ОАЭ, Турции.
«По Турции хотел бы отметить, что рынок своеобразный. Они в основном импортируют только масложировую продукцию, например масло подсолнечное, и зерновую продукцию. Они закупают наше зерно, у себя перерабатывают и экспортируют муку в страны Северной Африки», — рассказал Гайнуллов.
В связи с этим он считает, что нужно уходить от сырьевого к несырьевому экспорту и сконцентрироваться на переработке. А это значит, что Татарстану понадобятся новые предприятия с новыми рабочими местами. А где сейчас взять работников? Вопрос открытый.
Минсельхозпрод РТ и Духовное управление мусульман республики (ДУМ РТ), а также аккредитационные органы по международной сертификации халяль разработали план мероприятий, который сейчас согласовывается. Эта дорожная карта рассчитана до 2030 года включительно.
Для работы за рубежом нужны международные сертификаты «Халяль»
Предприятия могут продавать халяль-продукцию в мусульманских странах только после прохождения международной аккредитации органами сертификации.
О стандартизации сказал генеральный секретарь SMIIC — Института стандартов и метрологии ОИС Ихсан Овют, который участвовал в круглом столе по видео-конференц-связи.
«Внедрение стандартов «Халяль» SMIIC среди производителей в Татарстане крайне важно. Принятие единых стандартов обеспечит последовательность, надежность и качество халяльных продуктов, а это влияет на доверие потребителей как внутри страны, так и на международном уровне. Приводя в соответствие стандарты SMIIC, производители в Татарстане смогут удовлетворять растущий мировой спрос на халяльную продукцию», — заявил Овют.
Проблемы халяльных заведений одни на всю Россию
Практическим взглядом на проблемы в сфере халяль поделился по ВКС профессор кафедры экономической теории и предпринимательства Чеченского государственного университета имени А. А. Кадырова Шамиль Шовхалов. Он пояснил, что в Татарстане он частый гость и видит много сходств у республики с Малайзией, тогда как Чечня, по его мнению, больше похожа на ОАЭ.
Так, например, ему, как потребителю халяльной продукции, постоянно приходится выяснять, является она дозволенной по шариату или нет. Зачастую наклейка «Халяль» есть у заведений, у которых нет сертификации.
«Приходя в заведение, мне приходится допытываться, халяль это или нет. Для меня это проблема. Я бы хотел, чтобы специализированный орган занимался этой работой. А пока приходится делать это самому и слушать: "Брат, у нас халяль"», — сказал Шовхалов.
Он добавил, что это проблема типичная для всей России, а не только для Татарстана.
Второе — необходимо развивать финтех в сфере халяль. Например, чтобы в республике появился сайт или приложение, где были бы указаны заведения, где соблюдают стандарты «Халяль», где есть сертификаты. Что-то такое в Татарстане есть, но поиск затруднен, потому что в перечне название ООО, например, а не самого кафе.
«Как потребителю, мне бы хотелось видеть продвижение в этом направлении. Мы как бы идем вперед, но халяль-индустрия в этом плане стала отставать. Мне кажется, есть куда двигаться», — считает профессор из Чеченского государственного университета.
Претворятся ли в жизнь все идеи, озвученные на круглом столе в ТПП РТ, как сказал замглавы Минсельхозпрода республики, покажет время, но все возможно при слаженной работе. Резолюция, как пояснили в ТПП РТ, пока в работе. Итоговый вариант разошлют участникам.
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