«Сдвигов нет. Топчемся на месте»: что мешает Татарстану развивать халяль-индустрию

«Почему мы топчемся на месте? Мер поддержки и докладов много, а на деле очень сложно», — сокрушался глава Торгово-промышленной палаты РТ на круглом столе по развитию индустрии халяль. Что не дает развивать экспорт продукции по шариату, что не так со стандартизацией и есть ли вообще сдвиги в этой теме — в материале «Татар-информа».





Более двух часов в здании Торгово-промышленной палаты Татарстана обсуждали тему халяль-индустрии во время круглого стола

Фото: dumrt.ru

«Так послушаешь – все хорошо, а сдвигов нет»

Более двух часов в здании Торгово-промышленной палаты Татарстана обсуждали тему халяль-индустрии во время круглого стола. Говорили об экспорте дозволенной шариатом продукции в дружественные страны, о международных стандартах и освещении темы партнерских финансов в СМИ.

«Общие призывы, отчеты — нам это не нужно. Нужно понять, что нам нужно поддержать от РФ, от Татарстана, от ТПП», — призывал участников круглого стола глава Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

Он просил, чтобы обсуждение было критическим, приближенным к реальности. «Так послушаешь — все хорошо, тут меры поддержки есть, все идет, а сдвигов нет. Топчемся на месте», — сказал глава ТПП республики.

Аббяс хазрат Шляпошников заверил, что по итогам круглого стола подготовят резолюцию Фото: dumrt.ru

Председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс хазрат Шляпошников заверил, что по итогам круглого стола подготовят резолюцию.

«Не резолюцию надо, а конкретные меры», — поправил его Агеев.

Татарстан наращивает экспорт халяль-продукции

Татарстан с начала года экспортировал халяль-продукцию АПК на $13 млн, план на год – $16 млн, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Рустем Гайнуллов.

Пока есть сложности с получением татарстанскими предприятиями международных сертификатов «Халяль».

«Экспортную деятельность в Татарстане осуществляют 258 участников, в 52 страны мы поставляем продукцию АПК. Три года назад эти показатели были весьма скромными, мы их увеличили в три раза. Что касается халяль-продукции, там тоже рост идет», — рассказал Гайнуллов.

Рустем Гайнуллов (в центре): «Три года назад эти показатели были весьма скромными, мы их увеличили в три раза. Что касается халяль-продукции, там тоже рост идет» Фото: dumrt.ru

Зарубежные партнеры заинтересованы в кондитерских изделиях, молочной и мясной продукции из Татарстана. Для экспорта республика рассматривает дружественные страны. В приоритете — страны Персидского залива, страны Северной Африки, Юго-Восточной Азии, особенно Малайзии и Индонезии. С последними двумя государствами сложно из-за неудобной логистики, признал Гайнуллов.

«Экспортом халяль-продукции мы начали заниматься с 2020 года по поручению нашего Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова. По итогам прошлого года мы увеличили экспорт халяль-продукции до 11 млн долларов, а в 2020 году эта цифра составляла 300 тыс. долларов всего лишь», — поделился замглавы республиканского ведомства.

Из 150 компаний, которые сертифицированы в Татарстане по стандартам «Халяль», только 20 работают на экспорт. Гайнуллов пояснил, что сейчас вообще с экспортом непросто из-за общемировой ситуации, есть сложности с платежами.

Татарстан сконцентрировался в части экспорта халяль-продукции на сотрудничестве с Малайзией и Индонезией Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Малайзия и Индонезия в приоритете по экспорту халяль-продукции, а с Турцией не все так просто

Татарстан сконцентрировался в части экспорта халяль-продукции на сотрудничестве с Малайзией и Индонезией. Однако из-за того, что страны находятся далеко от республики, выгоден экспорт высокомаржинальной продукции.

«Нам эти рынки в ближайшей перспективе нужно будет освоить и адаптироваться к ним. Эти страны хорошо относятся к РФ как к стране с мусульманским акцентом, которая имеет большие перспективы развития и роста», — отметил Гайнуллов и добавил, что оттуда надо вытеснить халяль-продукцию недружественных стран.

Еще Минсельхозпрод РТ выделяет для сотрудничества рынки Омана, Саудовской Аравии, Иордании, Бахрейна, ОАЭ, Турции.

«По Турции хотел бы отметить, что рынок своеобразный. Они в основном импортируют только масложировую продукцию, например масло подсолнечное, и зерновую продукцию. Они закупают наше зерно, у себя перерабатывают и экспортируют муку в страны Северной Африки», — рассказал Гайнуллов.

В связи с этим он считает, что нужно уходить от сырьевого к несырьевому экспорту и сконцентрироваться на переработке. А это значит, что Татарстану понадобятся новые предприятия с новыми рабочими местами. А где сейчас взять работников? Вопрос открытый.

Минсельхозпрод РТ и Духовное управление мусульман республики (ДУМ РТ), а также аккредитационные органы по международной сертификации халяль разработали план мероприятий, который сейчас согласовывается. Эта дорожная карта рассчитана до 2030 года включительно.

Предприятия могут продавать халяль-продукцию в мусульманских странах только после прохождения международной аккредитации органами сертификации Фото: islam-today.ru

Для работы за рубежом нужны международные сертификаты «Халяль»

Предприятия могут продавать халяль-продукцию в мусульманских странах только после прохождения международной аккредитации органами сертификации.

О стандартизации сказал генеральный секретарь SMIIC — Института стандартов и метрологии ОИС Ихсан Овют, который участвовал в круглом столе по видео-конференц-связи.

«Внедрение стандартов «Халяль» SMIIC среди производителей в Татарстане крайне важно. Принятие единых стандартов обеспечит последовательность, надежность и качество халяльных продуктов, а это влияет на доверие потребителей как внутри страны, так и на международном уровне. Приводя в соответствие стандарты SMIIC, производители в Татарстане смогут удовлетворять растущий мировой спрос на халяльную продукцию», — заявил Овют.

Проблемы халяльных заведений одни на всю Россию

Практическим взглядом на проблемы в сфере халяль поделился по ВКС профессор кафедры экономической теории и предпринимательства Чеченского государственного университета имени А. А. Кадырова Шамиль Шовхалов. Он пояснил, что в Татарстане он частый гость и видит много сходств у республики с Малайзией, тогда как Чечня, по его мнению, больше похожа на ОАЭ.

Шамиль Шовхалов пояснил, что в Татарстане он частый гость и видит много сходств у республики с Малайзией, тогда как Чечня, по его мнению, больше похожа на ОАЭ Фото: islam-today.ru

Так, например, ему, как потребителю халяльной продукции, постоянно приходится выяснять, является она дозволенной по шариату или нет. Зачастую наклейка «Халяль» есть у заведений, у которых нет сертификации.

«Приходя в заведение, мне приходится допытываться, халяль это или нет. Для меня это проблема. Я бы хотел, чтобы специализированный орган занимался этой работой. А пока приходится делать это самому и слушать: "Брат, у нас халяль"», — сказал Шовхалов.

Он добавил, что это проблема типичная для всей России, а не только для Татарстана.

Второе — необходимо развивать финтех в сфере халяль. Например, чтобы в республике появился сайт или приложение, где были бы указаны заведения, где соблюдают стандарты «Халяль», где есть сертификаты. Что-то такое в Татарстане есть, но поиск затруднен, потому что в перечне название ООО, например, а не самого кафе.

«Как потребителю, мне бы хотелось видеть продвижение в этом направлении. Мы как бы идем вперед, но халяль-индустрия в этом плане стала отставать. Мне кажется, есть куда двигаться», — считает профессор из Чеченского государственного университета.

Претворятся ли в жизнь все идеи, озвученные на круглом столе в ТПП РТ, как сказал замглавы Минсельхозпрода республики, покажет время, но все возможно при слаженной работе. Резолюция, как пояснили в ТПП РТ, пока в работе. Итоговый вариант разошлют участникам.