29 апреля 2026

СДК не стал наказывать нападающего «Ак Барса» Галимова по эпизоду из второго матча с «Металлургом»

Фото: ak-bars.ru

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод с участием форварда казанского «Ак Барса» Артема Галимова во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга» (4:2, счет в серии 1-1) и принял решение не накладывать на игрока санкций, предусмотренных статьей 29 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Напомним, что после этой встречи главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил о намерении клуба направить данный эпизод в СДК, отметив, что у него есть много вопросов к действиям хоккеиста «Ак Барса». В текущем розыгрыше плей-офф на счету 24-летнего нападающего 9 очков (6 шайб + 3 передачи) в 11 матчах. Третья игра серии между «Ак Барсом» и «Металлургом» состоится 29 апреля в Казани.

#ХК Ак барс #Артем галимов #хк металлург магнитогорск #кубок гагарина #плей-офф КХЛ
