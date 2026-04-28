СДК КХЛ вынесла решение по массовой драке во втором матче «Локомотива» и «Авангарда»

Фото: hawk.ru

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги опубликовал вердикт по инциденту во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» (1:3, счёт в серии 0-2), который был остановлен на 20 минут во втором периоде. СДК оставил без изменений наказания, наложенные на защитника «Локомотива» Алексея Береглазова и нападающего «Авангарда» Кирилла Долженкова по пункту 1.25 статьи 29 дисциплинарного регламента (первый или второй от одной или обеих команд покидает скамейку, чтобы спровоцировать или вступить в драку), оба хоккеиста подвергнуты денежным штрафам.

Также денежными штрафами наказаны главные тренеры команд — Боб Хартли («Локомотив») и Ги Буше («Авангард») по пункту 4.10 статьи 29, и сами клубы по пункту 5.2 той же статьи (команда, чей игрок покинул скамейку для конфронтации). Кроме того, вратарь «Авангарда» Никита Серебряков оштрафован по пункту 1.30 статьи 29 за непристойный или оскорбительный жест. Отдельно СДК рассмотрел эпизод с защитником «Локомотива» Александром Елесиным, который получил двойной малый штраф (2+2) за удар головой: комитет решил не применять к нему дополнительных санкций, предусмотренных статьёй 29 регламента.