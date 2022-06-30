«Сдерживание тарифов»: в восточной зоне Татарстана запустят мусороперегрузочные станции

Региональный оператор по обращению с ТКО в восточной зоне Татарстана планирует запустить в этом году четыре новые мусороперегрузочные станции. Первая будет введена уже в июле, еще три – в ноябре. В дальнейшем в этой зоне республики появится целая сеть таких точек, где будет перерабатываться вторичное сырье.

На заседании рабочего штаба Госкомитета РТ по тарифам Светлана Ярлыченко рассказала, что в восточной зоне РТ планируется построить 11 мусороперегрузочных станций Фото: kt.tatarstan.ru

Стоимость МПС «Мамадышская» оценивается более чем в 59,4 млн рублей

На заседании рабочего штаба Госкомитета РТ по тарифам генеральный директор ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко рассказала, что по инвестиционной программе регионального оператора в восточной зоне Татарстана планируется построить 11 мусороперегрузочных станций.

«В этом году будет построено четыре мусороперегрузочные станции – в Мамадыше, Агрызе, Актаныше и Нурлате. В Мамадыше сейчас идет активное строительство. Срок ввода в эксплуатацию запланирован на июль 2022 года. У нас монтаж и пусконаладка оборудования тоже запланированы на июль. Остальные МПС – на стадии проектирования и заключения договоров», – отметила она.

По словам Ярлыченко, стоимость МПС «Мамадышская» оценивается в 59 млн 347 тыс. рублей. На данный момент освоено 41,8 млн рублей. «Заключен договор на лизинг мультилифтов. Два мультилифта приобретаются по цене за каждый 9,1 млн рублей. На этой неделе планируем заключить договор лизинга на восемь контейнеров. Это примерно 3,7 млн рублей. Покупаем два прицепа – около 5 млн рублей, а также погрузчик за 3,7 млн рублей», – сообщила она.

«Проведены подготовка основания для покрытия, монтаж пожарных резервуаров, прокладка наружных коммуникаций водоотведения и освещения, монтаж ограждающих конструкций для предотвращения разлетания легких компонентов, возведение эстакады, монтаж АБК, устройство внутреннего покрытия площадки и внутренних инженерных сетей, монтаж весов и шлагбаума, благоустройство территории. Установлено видеонаблюдение», – добавила гендиректор компании.

Она подчеркнула, что уже подобран персонал для работы на мусороперегрузочной станции, который сейчас проходит обучение.

Общая площадь территории составляет 3 тыс. квадратных метров. Ярлыченко заметила, что изначально стоимость участка составляла 688 тыс. рублей, но компания приобрела его за 85 тыс. рублей, так как были проведены работы по независимой оценке земельного участка. На проектирование было потрачено около 2,8 млн рублей.

Уже подобран персонал для работы на мусороперегрузочной станции, который сейчас проходит обучение Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Важно приступить к работам в августе – до дождей и снегов»

Светлана Ярлыченко сообщила, что график реализации проектов в Агрызе, Актаныше и Нурлате примерно одинаковый. В частности, все три мусороперегрузочные станции планируется ввести в ноябре этого года.

«В Агрызе земельный участок выбран. Сейчас ведется проектирование и проект проходит экспертизу. Цена контракта – 2 млн 760 тыс. рублей. На сегодня освоено 3 млн 55 тыс. рублей. Но основные затраты связаны со строительством. Заключен договор на лизинг мультилифтов и другое оборудование», – уточнила гендиректор компании.

По ее словам, все работы, связанные с проектом, должны быть завершены в июле. «Наши строители говорят о том, что очень важно приступить к работам в августе – до дождей и снегов. Это нужно, чтобы успеть сделать покрытие, а строить недолго. По Актанышу и Нурлату ситуации аналогичные, – сказала Ярлыченко. – Принцип работы МПС – заезд и взвешивание, перегрузка из мусоровоза в контейнер ТКО, измельчение крупногабаритных отходов с автоматическим отбором металла и загрузка ТКО в мультилифт. Дальше происходит транспортирование отходов пока на полигон, а потом будет на межмуниципальный мусоросортировочный комплекс».

Мусороперегрузочные станции являются частью обновления инфраструктуры обращения с ТКО в восточной зоне Татарстана Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Основное предназначение мусороперегрузочных станций – сдерживание роста тарифов»

Мусороперегрузочные станции являются частью обновления инфраструктуры обращения с ТКО в восточной зоне Татарстана. На этих объектах отходы, собранные в населенных пунктах, запрессовываются в контейнеры большего объема. Затем эти отходы отправляются на обработку в межмуниципальные комплексы.

Ранее, перед стартом строительства МПС «Мамадышская», Светлана Ярлыченко поясняла, что основное предназначение мусороперегрузочных станций – сдерживание роста тарифов за счет оптимизации транспортных затрат, поскольку в стоимости коммунальной услуги транспортирование занимает более 65%.

«Закрытие устаревших и переполненных полигонов приведет к тому, что каждому мусоровозу по несколько раз в день придется везти свой груз в соседние районы. Такое увеличение транспортного плеча неизбежно влечет многократный рост расходов на топливо, обслуживание и ремонт спецтехники, зарплату водителям. Следовательно, может вырасти и стоимость услуги для всех потребителей. Эту проблему частично решает МПС. Спрессованные в специальном агрегате отходы вывозятся большегрузным транспортом, что на порядок уменьшает количество рейсов на большие расстояния», – отметила гендиректор «Гринты».

Ярлыченко подчеркнула, что в этом году было закуплено 1,1 тыс. современных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Всего же в зоне обслуживания регоператора 7,3 тыс. евроконтейнеров. Их устанавливают не только в городах и поселках, но и в тех сельских поселениях, где обустроили контейнерные площадки. Новые контейнеры заменяют устаревшие железные баки. «Мы обслуживаем восточную зону – это 760 тыс. тонн ТКО в год», – заявила спикер.

Согласно территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, в восточной зоне Татарстана также планируется запустить два межмуниципальных комплекса по работе с мусором – в Елабуге и Лениногорске. Каждый из них будет включать сортировочный завод, участок компостирования отходов и полигон.

Закрытие устаревших и переполненных полигонов приведет к тому, что каждому мусоровозу по несколько раз в день придется везти свой груз в соседние районы Фото: © «Татар-информ»

«По Ютазинскому полигону у нас пока тупик»

На заседании также обсуждался вопрос получения лицензии на регулируемый вид деятельности полигона в Ютазинском районе. «Чтобы объект легитимно принимал твердые коммунальные отходы, есть два пути получения разрешения. Это либо нацелиться на получение положительного заключения Минприроды России, либо получение лицензии. Если один из этих двух способов даст положительный результат, то наш полигон сможет функционировать», – рассказала Светлана Ярлыченко.

Она отметила, что компания уже два раза писала обращения в Минприроды России, но в обоих случаях получила отказ. «Позиция Минприроды такова, что приказ № 303 от 14 мая 2019 года предусмотрен для эксплуатации объектов размещения ТКО, не имеющих никакой документации. Поэтому сколько бы раз мы ни писали письма, полигон все-таки имеет документы, нас будут отправлять по пути получении лицензии», – пояснила спикер.

Он добавила, что первый этап для лицензии связан с получением положительного экспертного заключения. «Три раза мы подавали заявления – в феврале, июне, сентябре прошлого года. И все три раза был получен отказ – частично отсутствовало ограждение, ниже полигона по потоку грунтовых вод должно быть не менее двух скважин. Это сделать несложно. Это зависит только от нас, и мы готовы это сделать. Но в отказе фигурировали еще две причины», – подчеркнула она.

В частности, по словам Ярлыченко, отсутствуют система сбора и отвода биогаза, система водоснабжения и водоотведения, локальные очистные сооружения, пруд для централизованного отвода дождевых и талых вод.

«Система сбора и отвода биогаза – это очень дорогостоящий процесс и длительный. У нас уйдет около 30 млн рублей и 1,5 года. Что касается системы водоснабжения и так далее, то полигон находится в поле. Никто трубы до поля тянуть не будет, потому что это невероятно дорого. Мы столкнемся с тем, что должны будем изменять проектную документацию и далее все этапы. Именно поэтому у нас – тупик», – заявила она.

При этом гендиректор компании заверила, что еще будут предприниматься попытки для получения лицензии.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»