Сдерживание роста цен и борьба с алкоголизмом станут приоритетами Татарстана на 2024 год

В Татарстане утвержден реестр публичных приоритетов на 2024 год. В него входят четыре пункта, следует из постановления Правительства республики.

Перечень сформирован с учетом общественного мнения. Так, 54% в качестве приоритета назвали сдерживание роста цен и тарифов. Это в том числе относится к продуктам питания, недвижимости, ЖКУ. «Затраты на покупку продуктов питания и оплату жилищно-коммунальных услуг занимают наибольшую долю в объеме расходов семей», — резюмировано в перечне основных проблем.

Далее по числу набранных голосов — 37,8% — расположена борьба с алкоголизмом и наркоманией. Обеспокоенность населения вызывает широкая доступность наркотических средств.

Следующий приоритет — противодействие взяточничеству и коррупции. Доля населения, определившая это, составила 34,9%. В качестве проблем выделены низкая правовая культура граждан, а также невысокий уровень доверия к правоохранительным органам.

Завершает список сохранение и улучшение состояния окружающей среды. На этот вопрос обратило внимание 32,7% населения республики. По их мнению, проблемными моментами ялвяются низкая экологическая культура, неудовлетворительное состояние воздуха, питьевой воды, а также загрязнение водных объектов. Также они обеспокоены большим количеством автомобилей на дорогах, недостатком мусорок и контейнеров для сбора отходов и возникающими из-за этого несанкционированными свалками, некачественной уборкой мусора во дворах и на улицах.

Мероприятия по реализации четырех приоритетов будут включены в уже действующие и находящиеся в разработке госпрограммы РТ. До 1 декабря сведения о проделанной работе в разрезе указанных проблем должны быть предоставлены в Центр экономических и социальных исследований при Кабмине РТ.