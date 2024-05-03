«Сдержал немецкие танки на Курской дуге!»: главреж Казанского ТЮЗа о Галимзяне Бакаеве

Главный режиссер Казанского Театра юного зрителя Радион Букаев поддержал акцию «Мой Герой — моя семья», приуроченную ко Дню Победы. Он рассказал «Татар-информу» о своем родственнике Галимзяне Бакаеве, участвовавшем в Великой Отечественной войне.

«Галимзян Каримович — мой двоюродный дедушка. Он воевал, прошел всю Великую Отечественную войну. А самый главный его подвиг — он сдержал немецкие таки на Курской дуге! И даже в какой-то деревне в Курской области стоит постамент с пушкой, где написано, что он „сдержал натиск наступающего врага”. Он лично мне об этом рассказывал. Горжусь им», — поделился семейной историей Букаев.

Галимзян Букаев воевал в составе 740-го стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии Западного фронта и 272-го гвардейского стрелкового полка 90-й гвардейской стрелковой дивизии Белорусского фронта. Дослужился до звания гвардии майора. Был награжден медалями «За оборону Москвы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

«Мой Герой — моя семья» — онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который запустили в Татарстане. Жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей в соцсетях. Публикации также размещаются затем в новостных подборках СМИ. Акция является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.