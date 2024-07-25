Сделки на 2,8 млрд рублей: как в Татарстане проходит эксперимент по исламскому банкингу

В реестре Банка России числится 22 компании, которые участвуют в эксперименте по партнерскому финансированию

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане 16 компаний участвуют в эксперименте по исламскому финансированию

В реестре Банка России числится 22 компании, которые участвуют в эксперименте по партнерскому финансированию. Из них 16 представлены в Татарстане, сообщил руководитель подразделения по партнерскому (исламскому) финансированию при Минэкономики РТ Руслан Халиуллин.

«Они работают, и можно получить их услуги. Мы также работаем с компаниями, которые только разрабатывают продукты и впервые хотят выйти на этот рынок», – рассказал спикер.

Он подчеркнул, что после принятия федерального закона о проведении такого эксперимента значительно повысилась активность на рынке. Так, в Татарстане за первое полугодие 2024 года количество заключенных сделок выросло в два раза – до 1255. Объем операций увеличился на 215% и достиг 2,8 млрд рублей.

«Буквально на днях была интересная пилотная сделка, в результате которой у нас может сформироваться определенный аналог межбанковского рынка. Участники эксперимента смогут как размещать свои средства, так и те, у кого есть кассовый разрыв, – привлекать», – отметил Халиуллин.

Эксперимент по исламскому банкингу стартовал в сентябре прошлого года. Он проводится в четырех пилотных регионах: Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне.

Его участниками могут стать банки, некредитные финансовые организации, потребительские кооперативы, общественные фонды, автономные некоммерческие организации, хозяйственные общества и товарищества.

Руслан Халиуллин: «Сейчас мы занимаемся формированием рынка, потому что инвестировать можно по-разному. Можно через акции, есть прямые инвестиции» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Благодаря эксперименту в Татарстане запущены новые финансовые услуги

При этом деятельность в рамках исламского финансирования не должна быть связана с запрещенными в шариате нормами и продукцией.

«Сейчас мы занимаемся формированием рынка, потому что инвестировать можно по-разному. Можно через акции, есть прямые инвестиции. Наша задача, чтобы у любого человека, который хочет инвестировать в соответствии с нормами шариата, был диверсифицированный портфель – акции, недвижимость, сукук (исламский эквивалент облигаций). Когда рынок сформируется, человек сможет сам анализировать или обратиться к специалистам, которые провели полный анализ», – заявил Халиуллин.

По его словам, впервые в России во время проведения эксперимента в Татарстане запущен ряд новых продуктов: проектное финансирование, льготное финансирование субъектов малого бизнеса, лизинг по нормам партнерского финансирования.

«Фонд поддержки предпринимателей профинансировал малый бизнес на 51 млн рублей. Гарантийный фонд предоставил поручительство предпринимателям более чем на 9 млн рублей. Действует электронная торговая площадка финансирования с использованием партнерских финансов», – сказал руководитель подразделения Минэкономики.

Он добавил, что для информирования населения об исламском банкинге и работы с потенциальными клиентами создан единый электронный портал. Там можно ознакомиться с продуктами и участниками рынка.

«Эти услуги доступны всем. Со стороны может показаться, что только мусульманин может ими воспользоваться. На самом деле, это больше про справедливое распределение рисков и прибыли», – уточнил спикер.

Для информирования населения об исламском банкинге и работы с потенциальными клиентами создан единый электронный портал. Там можно ознакомиться с продуктами и участниками рынка Фото: president.tatarstan.ru

«Нужно создать обращение халяльных финансовых продуктов»

Одна из ключевых целей эксперимента – привлечение иностранных инвестиций в российские проекты, в том числе из стран Организации исламского сотрудничества, отметил Халиуллин.

«Здесь работа ведется по привлечению инвестиций в ряд проектов республики. Но она довольно трудоемкая. С каждой страной и компанией приходится индивидуально работать», – подчеркнул он.

Следующим этапом, по словам спикера, станет формирование рынка капитала для привлечения иностранных инвестиций. «То есть нужно создать обращение халяльных финансовых продуктов. Такой опыт у нас есть», – заметил он.

Халиуллин убежден, что для эффективной реализации эксперимента необходимо повысить доступность инструментов партнерского финансирования и обеспечить их развитие.

Исламские финансы базируются на реальных активах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пока отсутствуют единые стандарты продуктов

Исламские финансы базируются на реальных активах.

«Принципиальное отличие исламских финансов – это базовый актив. Люди понимают, во что вкладывают, – это прозрачность. Отсутствуют штрафы и пени. Из-за этого, может, исламское финансирование не растет так резко, как классические финансы, но зато это поступательный постоянный рост», – заявил Халиуллин.

Участники эксперимента по партнерскому финансированию рассказали, с какими проблемами столкнулись на практике. В частности, есть ограничения в рамках реализации продуктов.

Одна из причин связана с отсутствием единых «шариатских» стандартов для продуктов. Разные эксперты по-разному трактуют эти стандарты, поэтому один и тот же продукт имеет разные свойства. То есть у кого-то один из элементов продукта разрешен, у кого-то – нет.

Еще одно ограничение – налоговый диспаритет. Например, госпошлины в рамках исламского финансирования дороже, чем при обычном финансировании. Так, при покупке квартиры по ипотеке клиент платит госпошлину не более 2 тыс. рублей, а в рамках исламского финансирования – 22 тыс. рублей.

Другое ограничение касается отсутствия страхования, соответствующего нормам шариата.

Эксперимент рассчитан до 1 сентября 2025 года. Но сейчас обсуждается решение о его продлении, а также присоединение к нему других регионов.

«Рынок еще формируется. И население, и организации только начинают разбираться, что такое партнерское финансирование. Очень много вопросов, много стереотипов. Банки должны посчитать, какая будет прибыль, какие расходы, где найдут специалистов. Идет формирование рынка. Я бы не сказал, что это медленный процесс, он вполне логичный», – подчеркнул Халиуллин.