Сделки на 10 млрд рублей: итоги первого года работы «Биржи ЦТС» в Татарстане

Год назад в Татарстане стартовал пилотный проект «Биржи ЦТС» – электронной площадки для торгов реальными товарами. Сегодня он уже превратился в полноценный инструмент для бизнеса: объем сделок превысил 10 млрд рублей, а строительные, промышленные и аграрные компании активно используют систему для закупок и сбыта, снижая свои издержки.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан тестирует возможности «Биржи ЦТС»

С начала 2025 года Татарстан тестирует возможности «Биржи ЦТС» (Центральная Торговая Система). Это российская электронная биржа для организованных торгов реальными товарами. Она обеспечивает проведение тендеров, аукционов и формирование прозрачных рыночных цен, создавая единое конкурентное пространство.

«Сначала запустили проект в строительстве из-за широкой номенклатуры товарных позиций, от ценообразования на которые напрямую зависит конечная стоимость объекта. Раис Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу сделать прозрачным ценообразование на такие товары. Биржевые торги – механизм, который позволяет определять цену рыночным путем. Торги проходят в анонимном режиме, компании не видят друг друга, не знают, кто подал заявку, раскрываются только по итогам торгов. Пилотный проект показал очень хороший результат, что было отмечено Правительством республики», – рассказал директор Казанского филиала «Биржи ЦТС» Дмитрий Золотов.

Позже к проекту присоединились организации из сферы нефтехимии, сельского хозяйства и лесной отрасли.

Система ведет автоматический мониторинг финансового состояния и исключает ненадежных участников. У площадки есть свой «черный список», в который включаются недобросовестные участники, и работа с ними исключается.

Власти Татарстана поддерживают развитие биржи. Раис РТ Рустам Минниханов и гендиректор АО «Биржа «ЦТС» Виталий Хайрулин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством республики и акционерным обществом.

Подписанный документ направлен на развитие биржевой торговли, формирование справедливых рыночных цен и ценовых индикаторов на товары, а также на укрепление экономического потенциала Татарстана.

Кроме того, с помощью биржевых инструментов стороны намерены расширять географию сбыта, оптимизировать затраты татарстанских производителей на приобретение товаров и сырья, а также развивать конкуренцию через инструменты биржевой и внебиржевой торговли и электронных закупочных процедур.

Рустам Минниханов и Виталий Хайрулин на ПМЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством республики и акционерным обществом Фото: пресс-служба Раиса РТ

Объем торгов через «Биржу ЦТС» в Татарстане – свыше 10 млрд рублей

В результате за 2025 год объем торгов через «Биржу ЦТС» в Татарстане превысил 10 млрд рублей. Большая часть этой суммы – сделки в сфере строительства, в том числе дорожного (общая сумма свыше 9,5 млрд рублей). Далее следуют металлы с оборотом более 500 млн рублей и лесоматериалы, где объем торгов составил свыше 100 млн рублей.

В декабре в топ самых популярных товаров попали щебень (контракты на 1 млрд рублей), цинк (125 млн рублей), еловые бревна (94 млн рублей) и песок (80 млн рублей). Компании из ключевых секторов экономики Татарстана – строительства и промышленности – все чаще приобретают материалы и сырье через биржу, поскольку такой механизм считается более надежным и прозрачным.

«По ряду ключевых ценообразующих товаров в строительной отрасли достигнуто существенное снижение от начальной стоимости – от 20 до 50%», – сообщал «Татар-информу» Золотов.

Участниками сделок в 2025 году стали 175 подрядчиков и 308 поставщиков. Только в декабре 168 организаций из Татарстана создали личные кабинеты на площадке, тем самым открыли для себя доступ к торгам.

«Мы видим, как региональные предприятия все активнее используют биржевую площадку не просто как инструмент для исполнения законодательных норм, а как мощный ресурс для оптимизации логистики, снижения издержек и нахождения надежных контрагентов. Стабильный рост числа новых участников в конце года говорит о переходе на качественно новый уровень закупочной деятельности в регионе», – отметил гендиректор «Биржи ЦТС» Виталий Хайрулин.

Директор Казанского филиала «Биржи ЦТС» Дмитрий Золотов Фото: centorgs.ru

Торги на бирже в транспортной отрасли в Татарстане позволили сэкономить бюджетные деньги

За прошлый год общий объем заключенных сделок в дорожно-транспортной отрасли превысил 8 млрд рублей. Закупки вели 53 подрядные организации, 24 недропользователя и 63 поставщика, которые совершили 862 сделки.

Приобретение материалов в дорожно-транспортной отрасли через «Биржу ЦТС» позволило Татарстану сэкономить бюджетные средства, сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«Экономия денежных средств растет по мере увеличения числа участников площадки – поставщиков-конкурентов. На сегодняшний день в дорожно-транспортной отрасли наиболее заметные результаты зафиксированы в сегменте поставщиков, где наблюдается рост количества заключенных сделок», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

На «Бирже ЦТС» в Татарстане зарегистрированы 150 компаний, имеющих отношение к строительству Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Экономия времени и контракты на 384 млн рублей: участник назвал плюсы работы через биржу

На «Бирже ЦТС» в Татарстане зарегистрированы 150 компаний, имеющих отношение к строительству, – это 100 подрядных организаций и 50 поставщиков, сообщила пресс-служба Минстроя РТ в декабре. Еще 27 татарстанских фирм, связанных с этой сферой, планировали зарегистрироваться на площадке в ближайшее время.

Некоторые участники уже начали получать реальные результаты от работы с биржей. Например, за прошлый год компания «ДСК «Велес» заключила 46 договоров на более чем 384 млн рублей, сообщил ее генеральный директор Андрей Артамонов. В основном через биржу компания закупает щебень. Среди плюсов «Биржи ЦТС» он назвал экономию времени.

«Нам не нужно обзванивать и искать поставщиков материалов. Мы за 5 минут создаем заявку, не выходя из офиса. Теперь благодаря платформе можно заранее планировать расходы на проекты. Мы легко получаем все необходимые материалы в одном месте, что снижает риск срыва поставок», – сказал Артамонов.

В декабре в топ самых популярных товаров попал щебень (контракты на 1 млрд рублей) Фото: © «Татар-информ»

Дополнительный путь реализации продукции и прозрачные ценовые механизмы

Возможности площадки оценил производитель керамического кирпича из Татарстана.

«Биржа ЦТС» обеспечивает скорость и выгоду сделок, открывает доступ к аукционам. Торги здесь без скрытых комиссий. Система дает дополнительный способ реализации продукции, тем самым открывает новые возможности для нашей организации», – прокомментировали в компании «Алексеевская керамика».

Еще одно направление работы с биржей – это нефтехимия. Например, СИБУР продает здесь базовые полимеры.

«Развитие российских бирж способствует созданию национальных индексов и формированию прозрачных ценовых механизмов, а также позволит постепенно отказаться от использования иностранных индикаторов», – считает директор дивизиона «Электронная коммерция и партнерства» СИБУРа Владимир Зимовцев.

В компании также считают, что биржа будет способствовать развитию импортозамещения и несырьевого экспорта.

Положительный опыт Татарстана уже взяли на заметку в других регионах.

«Первый и единственный проект в России был предложен Раисом Татарстана. Инициатива передана на федеральный уровень. Опыт Татарстана будет масштабирован. Уже принято такое решение», – отметил Дмитрий Золотов.