Объявленная накануне сделка по продаже шинного бизнеса «Татнефти» выглядит логичным шагом по избавлению от непрофильного актива на фоне кризиса на рынке шин в России. Экономист и блогер Альберт Бикбов рассказывает о предпосылках сделки и возможном будущем шинного производства в Нижнекамске.

Группа «Татнефть» объявила накануне о продаже предприятий шинного бизнеса Фото: официальный сайт ПАО «Нижнекамскшина» shinakama.tatneft.ru

Группа «Татнефть» объявила накануне о продаже предприятий шинного бизнеса. Покупателем выступило АО «Татнефтехиминвест-Холдинг». Пресс-служба подчеркивает, что продажа шинного направления позволит «Татнефти» сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах. С момента подписания соглашения о продаже шинного бизнеса, то есть 13 мая 2022 года, оперативный и управленческий контроль над компаниями, входящими в периметр сделки, переходит АО «Татнефтехиминвест-Холдинг», а представители ПАО «Татнефть», входящие в органы управления таких предприятий, складывают с себя соответствующие полномочия. О размере сделки не сообщается.

Как минимум с 2018 года «Нижнекамскнефтехим» (тогда еще входил в группу ТАИФ) стал снижать поставки сырья (каучуки) на «Нижнекамскшину» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поставки сырья снизились

Сделка по продаже шинного бизнеса «Татнефти» напрашивалась еще три года назад. Дело в том, что как минимум с 2018 года «Нижнекамскнефтехим» (тогда еще входил в группу ТАИФ) стал снижать поставки сырья (каучуки) на «Нижнекамскшину» (сердцевину шинного бизнеса «Татнефти»). Так, по данным гендиректора «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина, в первом квартале 2019 года шинный комплекс получал менее 40% каучуков от запланированного уровня. Во втором полугодии поставки снизились на 30% от плана, что повлекло падение производства шин на 29%. Кроме того, перманентно были спорные ситуации между ТАИФом и «Татнефтью» по пересмотру цен поставок каучуков с «Нижнекамскнефтехима» на «Нижнекамскшину».

«Татнефть» не относила шинный бизнес к своим стратегическим проектам Фото: tatarstan.ru

Все дело в масштабах

Для «Татнефти», если честно, шинный бизнес не был профильным производством. Все-таки, это нефтехимия, а не нефтепереработка или добыча нефти. Даже в своем пресс-релизе о продаже шинного бизнеса «Татнефть» откровенно не относит его к своим стратегическим проектам. «Татнефти» до печенок надоела эта зависимость от одного поставщика с его закидонами, и они, отчаявшись, купили осенью 2019 года производителя синтетических каучуков СИБУР Тольятти (мощности — около 220 тыс. тонн в год). После покупки производителя каучуков его переименовали в ООО «Тольяттикаучук». Но уйти от поставок «Нижнекамскнефтехима» все же не удалось. Все дело в масштабе предприятий, ведь объем производства «Нижнекамскнефтехима» по каучукам – примерно 720 тыс. тонн в год. То есть объема производства «Тольяттикаучука» не хватало, чтобы заместить необходимые для полной загрузки объемы поставок для шинного производства. Кроме того, само производство каучуков на «Тольяттикаучуке» довольно древнее – сам завод начал работу еще в 1961 году, то есть прошло уже 60 лет. Перед «Татнефтью» возникла проблема модернизации изношенных мощностей, что должно требовало огромных капитальных вложений. А тут еще и в прошлом году состоялась грандиозное поглощение СИБУРом ТАИФа, и «Татнефть» получила новых хозяев «Нижнекамскнефтехима» , с которыми предстояло выстраивать деловые отношения.

Перекидку на АО «Татнефтехиминвест-Холдинг» (контрольный пакет в собственности Татарстана) вряд ли можно считать полноценной продажей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кто купит шинный бизнес?

«Татнефть» как прагматики посмотрели на сегодняшнюю катастрофическую ситуацию на автомобильном рынке (идут просто гигантские сокращения продаж) и поняли, что в нынешних непростых условиях шинный бизнес будет здорово отягощать общий бизнес компании, быть ее слабым звеном и генератором убытков. Совершенно логично, что они решили от него избавиться. Перекидку на АО «Татнефтехиминвест-Холдинг» (контрольный пакет в собственности Татарстана) вряд ли можно считать полноценной продажей. Это именно перекидка для того, чтобы разгрузить бухгалтерские балансы группы «Татнефть» и подготовить шинный бизнес к настоящей продаже серьезным инвесторам. Скорее всего, это будут китайцы, но это всего лишь пока предположения.

Альберт Бикбов