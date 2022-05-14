«Сделка по продаже шинного бизнеса “Татнефти” напрашивалась еще три года назад»
Объявленная накануне сделка по продаже шинного бизнеса «Татнефти» выглядит логичным шагом по избавлению от непрофильного актива на фоне кризиса на рынке шин в России. Экономист и блогер Альберт Бикбов рассказывает о предпосылках сделки и возможном будущем шинного производства в Нижнекамске.
Группа «Татнефть» объявила накануне о продаже предприятий шинного бизнеса. Покупателем выступило АО «Татнефтехиминвест-Холдинг». Пресс-служба подчеркивает, что продажа шинного направления позволит «Татнефти» сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах. С момента подписания соглашения о продаже шинного бизнеса, то есть 13 мая 2022 года, оперативный и управленческий контроль над компаниями, входящими в периметр сделки, переходит АО «Татнефтехиминвест-Холдинг», а представители ПАО «Татнефть», входящие в органы управления таких предприятий, складывают с себя соответствующие полномочия. О размере сделки не сообщается.
Поставки сырья снизились
Сделка по продаже шинного бизнеса «Татнефти» напрашивалась еще три года назад. Дело в том, что как минимум с 2018 года «Нижнекамскнефтехим» (тогда еще входил в группу ТАИФ) стал снижать поставки сырья (каучуки) на «Нижнекамскшину» (сердцевину шинного бизнеса «Татнефти»). Так, по данным гендиректора «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина, в первом квартале 2019 года шинный комплекс получал менее 40% каучуков от запланированного уровня. Во втором полугодии поставки снизились на 30% от плана, что повлекло падение производства шин на 29%. Кроме того, перманентно были спорные ситуации между ТАИФом и «Татнефтью» по пересмотру цен поставок каучуков с «Нижнекамскнефтехима» на «Нижнекамскшину».
Все дело в масштабах
Для «Татнефти», если честно, шинный бизнес не был профильным производством. Все-таки, это нефтехимия, а не нефтепереработка или добыча нефти. Даже в своем пресс-релизе о продаже шинного бизнеса «Татнефть» откровенно не относит его к своим стратегическим проектам. «Татнефти» до печенок надоела эта зависимость от одного поставщика с его закидонами, и они, отчаявшись, купили осенью 2019 года производителя синтетических каучуков СИБУР Тольятти (мощности — около 220 тыс. тонн в год). После покупки производителя каучуков его переименовали в ООО «Тольяттикаучук». Но уйти от поставок «Нижнекамскнефтехима» все же не удалось. Все дело в масштабе предприятий, ведь объем производства «Нижнекамскнефтехима» по каучукам – примерно 720 тыс. тонн в год. То есть объема производства «Тольяттикаучука» не хватало, чтобы заместить необходимые для полной загрузки объемы поставок для шинного производства. Кроме того, само производство каучуков на «Тольяттикаучуке» довольно древнее – сам завод начал работу еще в 1961 году, то есть прошло уже 60 лет. Перед «Татнефтью» возникла проблема модернизации изношенных мощностей, что должно требовало огромных капитальных вложений. А тут еще и в прошлом году состоялась грандиозное поглощение СИБУРом ТАИФа, и «Татнефть» получила новых хозяев «Нижнекамскнефтехима» , с которыми предстояло выстраивать деловые отношения.
Кто купит шинный бизнес?
«Татнефть» как прагматики посмотрели на сегодняшнюю катастрофическую ситуацию на автомобильном рынке (идут просто гигантские сокращения продаж) и поняли, что в нынешних непростых условиях шинный бизнес будет здорово отягощать общий бизнес компании, быть ее слабым звеном и генератором убытков. Совершенно логично, что они решили от него избавиться. Перекидку на АО «Татнефтехиминвест-Холдинг» (контрольный пакет в собственности Татарстана) вряд ли можно считать полноценной продажей. Это именно перекидка для того, чтобы разгрузить бухгалтерские балансы группы «Татнефть» и подготовить шинный бизнес к настоящей продаже серьезным инвесторам. Скорее всего, это будут китайцы, но это всего лишь пока предположения.
Альберт Бикбов