«Сделаю всё, чтобы выиграть Кубок Гагарина»: Яшкин – об «Ак Барсе», Ротенберге и НХЛ

Дмитрий Яшкин: «Ак Барс» – это топовый клуб, который каждый сезон ставит перед собой только одну задачу – завоевать Кубок Гагарина»

Фото: ska.ru

«Надеюсь, связка с Вадимом Шипачевым возобновится»

Дмитрий, насколько знаю, вы еще не в Казани. Когда планируете перебраться в город и как вообще проходят бытовые моменты с переездом?

Сейчас отдыхаем с супругой, набираемся сил. На данный момент занимаюсь поиском квартиры в Казани. Как подвернется хороший вариант – переедем. Приходится жить еще пока что на два города: вещи в Москве и Санкт-Петербурге. Конечно, уже хочется переехать в Казань, наладить быт, чтобы потихоньку уже настраиваться на сборы.

Как проходили ваши переговоры с клубом? Насколько быстро получилось договориться?

Подробности вам лучше спросить у моего агента, потому что для меня в переговорах было все предельно просто. «Ак Барс» – это топовый клуб, который каждый сезон ставит перед собой только одну задачу – завоевать Кубок Гагарина. Мне это подходило, поэтому сомнений насчет перехода не было.

Повлиял ли на ваш переход тот факт, что в «Ак Барсе» уже выступают ваши бывшие напарники по звену – Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачев? Общались ли вы с ними во время переговоров с клубом?

Да, мы с Вадимом общались перед переходом в «Ак Барс». Но не могу сказать, что именно беседа как-то повлияла на переход. Мы постоянно на связи, так что надеюсь, что наша связка в «Ак Барсе» возобновится.

Многие эксперты считают, что «Ак Барс» с Яшкиным в составе – явный фаворит на Кубок Гагарина. Согласны ли с таким раскладом?

«Ак Барс» – это команда, которая была в шаге от Кубка Гагарина в прошлом сезоне. Этим летом клуб стал еще сильнее благодаря новым трансферам. От себя я сделаю всё, чтобы оправдать ожидания и выиграть вместе с командой трофей.

Хотелось бы еще раз сыграть в тройке с Шипачевым и Кагарлицким? Или, может, вам хотелось бы проявить себя в тройке вместе с Александром Радуловым?

Пару лет, конечно, не играл с Вадиком и Димой, но я думаю, наша химия никуда не пропала. С остальными игроками, я тоже думаю, никаких проблем не возникнет. Со всеми поработаем, попробуем сыграть. Посмотрим, с кем лучше будет работаться. Во время предсезонного лагеря тренеры «Ак Барса» решат, какое сочетание будет идеальным.

«Роман Борисович показал себя в качестве неплохого наставника команды. Не случайно мы с таким большим отрывом прошли регулярку» Фото: ska.ru

«Время покажет, какой Роман Ротенберг тренер»

В прошлом сезоне вы выступали в СКА. Клуб традиционно ставит для себя задачу только побеждать, но уже не первый год останавливается в шаге от Кубка Гагарина, заканчивая свое выступление в финале конференции. Что не получилось у клуба в прошлом сезоне?

В СКА собраны хорошие игроки, и я считаю, что мы достаточно успешно провели регулярку. По прошествии времени уже сложно понять, что именно пошло не так в плей-офф. Я не тот человек, который любит копаться в прошлом. Стараюсь жить настоящими и будущими задачами. Будущее для меня – «Ак Барс». По окончании прошлого сезона я сделал для себя определенные выводы, буду сейчас плодотворно работать, чтобы принести как можно больше пользы команде.

Что можете сказать про Романа Ротенберга как про главного тренера?

Роман Борисович показал себя в качестве неплохого наставника команды. Не случайно мы с таким большим отрывом прошли регулярку. Я думаю, время покажет, какой он тренер. От себя я ему желаю удачи на посту главного тренера СКА.

Какие у вас ожидания от работы с Зинэтулой Билялетдиновым? Общались ли вы с ним перед подписанием контракта?

Зинэтула Хайдярович – большой специалист, уже не терпится с ним поработать. На протяжении многих лет он находится в системе «Ак Барса», в свое время тренировал сборную России, очень опытный наставник. Огромные ожидания от работы с ним. Пообщались с ним только пока один раз. На предсезонке, думаю, получше с ним познакомимся и начнем полноценную работу.

В последнее время ваша семья заметно активизировалась в социальных сетях. Нади ведет свой телеграм-канал, вы тоже. Было ли со стороны «Ак Барса» какое-то влияние на вас? Ведь казанский клуб в последние годы традиционно силен не только на льду, но и в медиа.

Приятно наблюдать за сильным медиа в хоккейной среде. В этом направлении «Ак Барс» является одним из лидеров в КХЛ. Мне хочется быть более открытым для болельщиков. Я понял, что когда у людей нет информации от первоисточника, многие начинают придумывать и выдавать за правду то, что на самом деле не является истиной. Это создает неправильный имидж хоккеиста. В социальных сетях я буду показывать себя тем, кем являюсь на самом деле. А там уж люди пускай сами решают, принимать меня таким или нет.

Сохраните ли такую же активность в медиа во время сезона?

Я постараюсь ее сохранить в течение сезона, но давайте лучше еще раз в конце года встретимся и обсудим, удалось ли ее сохранить.

Насколько важно, на ваш взгляд, в современном мире присутствие в социальных сетях для спортсмена?

Спорт – это индустрия развлечений. Соцсети – это один из путей для привлечения болельщиков на арену, еще большего количества СМИ. Поэтому я считаю это важным направлением в жизни спортсмена.

«Свое время, проведенное в «Сент-Луисе», я бы назвал шагом во взрослую в жизнь» Фото: stlaaablues.com

«Овечкин – машина. Уверен, он побьет рекорд Гретцки»

У вас большой опыт выступления в НХЛ, как там обстоят дела с этим направлением? Там игроки более узнаваемые в медиа, чем в России?

Мне кажется, это больше зависит от игрока. Если он активен в социальных сетях, разумеется, его будут узнавать. КХЛ за последние сезоны сделала существенный рывок в медиа пространстве, поэтому говорить о каком-то отставании от НХЛ – неправильно. Важно помнить, что основная деятельность хоккеиста – это работа на льду. Если будешь здорово проявлять себя там, так и так будут узнавать.

Как бы вы охарактеризовали свой этап карьеры в «Сент-Луисе»?

Свое время, проведенное в «Сент-Луисе», я бы назвал шагом во взрослую в жизнь. До этого я играл два года в Чехии, уже во взрослый хоккей, но, сами понимаете, это совершенно другой уровень по сравнению с НХЛ. А тут новая страна, новый язык. Переезжая в США, ты принадлежишь сам себе: должен уметь позаботиться о себе, о своем жилье, о всем остальном. Поэтому с точки зрения быта для меня это было совсем что-то новое. А с точки зрения хоккея, конечно, это огромный опыт, которым я пользуюсь до сих пор. В «Сент-Луисе» были взлеты, падения. Такова реальность спорта. Многое зависит от внешних обстоятельств. Поэтому на любые неудачи я смотрю сейчас с позитивной точки зрения. «Сент-Луису», как этапу своей карьеры, я очень благодарен. Во многом этот клуб сделал меня тем, кем я являюсь на данный момент.

Выступая в НХЛ, вы не набирали больше 18 очков в регулярке за один сезон. А за три года в КХЛ не было еще ни одного сезона, чтобы вы не набирали меньше 60 очков. Настолько разный класс лиг и хоккеистов?

Ну вот мы говорили об определенных внешних обстоятельствах в НХЛ. Одно из них, так скажем, вмешалось в мою карьеру. В первый полноценный сезон за «Сент-Луис» в 50 матчах я забросил 13 шайб. Тренерский штаб мне доверял, я играл во втором звене, выходил в большинстве, все было отлично. Но потом на мою позицию пригласили другого хоккеиста. Произошел обмен в клубе, и пришел игрок с большой зарплатой на мое место, и, конечно же, ему дали больше шансов, чем мне. Я очень рад, что в России у меня сошлись все пазлы, и во всех командах, за которые я выступал, мне удавалось хорошо проявлять себя. Поэтому в моем случае говорить о каком-то разном уровне игры в КХЛ и НХЛ не совсем правильно.

В одном из недавних интервью ваша супруга Нади рассказывала о трудностях жизни русского человека в Америке. Интересно узнать теперь ваше мнение.

В первую очередь, разумеется, язык. Я думаю, с этим у всех российских хоккеистов на первых порах возникают трудности. Я выучил английский где-то за 1,5-2 года. Далее просто приспособился и привык ко всему. Не могу сказать, что были какие-то проблемы, которые выбивали меня из колеи.

В период выступления в НХЛ вы провели сезон в «Вашингтоне» вместе с российскими игроками: Овечкиным, Орловым и Кузнецовым. Наверняка хорошо знаете всех ребят. Есть ли у вас понимание секрета игры Александра Овечкина и его результативности?

Овечкин – это просто машина. Смесь таланта и трудолюбия, которые замечательно сошлись друг с другом. Такой игрок в мире только один, и таких больше не будет.

Побьет Овечкин рекорд Уэйна Гретцки – 894 гола, как думаете?

Конечно побьет! Я в этом не сомневаюсь. Я думаю, это займет по времени не дольше двух сезонов. Через года два он точно этого добьется. Мы все с нетерпением ждем, это будет исторический момент.

Многие традиционно сравнивают КХЛ и НХЛ не только как спортивную составляющую, но и как особый подход к около хоккейным деталям. Например, в НХЛ игроки всегда выглядят стильными, на игры все приезжают в костюмах. Не так давно эта практика перешла и в нашу лигу. Что можете сказать об этом?

Я считаю, что внешний вид – это важная часть образа для любого игрока. Здорово, что КХЛ в правильном направлении работает. Мне кажется, хоккеистам самим нравится хорошо выглядеть и получать красивые фото потом (улыбается).

Дмитрий Яшкин, обладатель «Золотой клюшки» и призов лучшему снайперу и бомбардиру регулярного чемпионата 2022/2023 Фото: khl.ru

«До сих пор с теплотой вспоминаю родной Всетин»

Все, кстати, отметили ваш стиль и внешний вид на последней церемонии закрытия сезона КХЛ, которая прошла в мае. Расскажите подробнее: вы сами подбирали себе образ или это работа стилиста?

Большое спасибо супруге, не без ее участия выбирался костюм на церемонию. Но, возвращаясь к предыдущим словам, скажу, что мне нравится в целом выглядеть стильно как в обычной жизни, так и на больших мероприятиях.

В заключение этой темы: насколько вам интересно направление моды? Следите ли за трендами, что вас цепляет?

Не скажу, что сильно слежу за модой. Нет такого, что сломя голову бегу покупать какие-то трендовые вещи. Но могу сказать, что меня очень цепляет винтажный стиль. В США с женой часто заезжали на рынок винтажных вещей, и всегда там нам удавалось найти что-то интересное. Поэтому стараюсь погружаться в это ретро-направление. Мне и машины, на самом деле, больше нравятся старые американские.

Дмитрий, давайте окунемся в ваше детство. Вы росли и учились в Европе, чем вам больше всего запомнился тот период времени?

Мне повезло, что я вырос в чешском городе Всетин. Очень богатый на природу город: и горы, и леса, замечательная погода. Всегда с удовольствием туда возвращаюсь. Основное занятие там для людей – спорт, а хоккей – это вообще образ жизни. Даже не помню, чем другим занимались, – постоянно играли до ночи на улице с друзьями. Я думаю, это сильно помогло мне стать профессиональным спортсменом. До сих пор с теплотой вспоминаю Всетин. Хоть там население около 30 тысяч, можно сказать, что я вырос в деревне. Это было очень приятное время. Помню, как ходили в горы, жарили шашлыки, сосиски. Незабываемые эмоции.

А в семье с родителями на каком языке общались?

Это довольно забавная история. Практически всё детство было так, что родители общались со мной на русском языке, а я отвечал им по-чешски. Все дети у нас в семье почему-то так разговаривали. Но к двадцати годам у меня что-то поменялось, и я начал с родителями разговаривать на русском языке.

Если сравнивать чешскую и русскую кухню, что вам ближе? Что чаще встречается в вашем рационе?

Тут у меня, конечно, сердце разрывается (смеется). Я обожаю чешскую кухню: кнедлики (отварное изделие из теста или картофеля), шницели (слегка отбитое мясо в панировочных сухарях). Но это редко встречается в России, ради этого надо ехать в Чехию. Что касается русской кухни, обожаю мамин борщ. Супруга у меня готовит нереальные сырники, да и другие русские блюда у нее очень хорошо получаются. Сам тоже люблю готовить, считаю, что это у меня хорошо получается. Часто готовим с женой вместе. Например, если я буду готовить салат, я никогда не буду использовать покупной соус. Я лучше куплю в магазине все необходимые ингредиенты и сам его приготовлю. Так будет вкуснее, и к тому же я буду знать точно, из чего он приготовлен.

«Несмотря на то что мы близкие люди с Нади, по интересам мы достаточно разные. Жена у меня двигается больше по творчеству: музыка, стихи» Фото: предоставлено Нади Яшкиной

«Жена двигается по творчеству. Я сконцентрирован на спорте»

Не раз по ходу интервью вы упоминали свою супругу, расскажите, как с ней познакомились.

Мы познакомились с ней в социальных сетях. Я увидел ее страницу во «ВКонтакте», и мы начали общаться. Где-то через месяц нам удалось встретиться, и когда это произошло, у меня было ощущение в день встречи, что мы как будто уже всю жизнь друг друга знаем. Я еще подумал, что это точно судьба. Удивительно, но вот на моем примере – действительно, можно найти своего человека в социальных сетях.

Как обстоит ваша семейная жизнь с Нади? Какие личные интересы, какие общие? Что делаете вместе, что порознь?

Несмотря на то что мы близкие люди с Нади, по интересам мы достаточно разные. Жена у меня двигается больше по творчеству: музыка, стихи. Я все-таки сконцентрирован в основном на спорте. Но мы периодически находим точки соприкосновения в интересах, те же винтажные вещи, к примеру. На них меня Нади подсадила, так и родилось наше общее хобби. Очень интересно, конечно, когда жена подходит ко мне и просит оценить стихотворение, которое она написала. Я как спортсмен мало в этом понимаю (улыбается), но стараюсь вникнуть в суть. В ее случае тоже бывают подобные ситуации, когда мы вместе в зал ходим, например. Ей это нелегко дается (улыбается), но я, безусловно, помогаю ей в процессе тренировок.

Ваша супруга очень неравнодушна к животным.

Да, Нади очень добрая и милосердная по отношению к животным, особенно к бездомным. Она пытается помочь, такое ощущение, всем животным, и меня это никогда не оставляет равнодушным. Стараюсь от нее заряжаться этой любовью к животным, она у нее на каком-то запредельном уровне находится. Она мне даже мух дома запрещает убивать и на улице жучков переворачивает. Ну вот, например, божья коровка перевернулась и встать не может, это тот случай (смеется).

А откуда у вас в семье появился кот Яша?

Яша у нас появился, когда мы пристраивали бездомных котов из одного продуктового магазина. Решили себе одного котенка оставить. Прекрасный, великолепный кот, который дарит нам улыбки. Мы его очень любим, он полноценный член нашей семьи и не так давно стал еще и любимцем болельщиков.

Дмитрий Яшкин – хоккеист, нападающий «Ак Барса».

Родился 23 марта 1993 года в Омске. В этом же году, когда Дмитрию было 8 месяцев, семья переехала жить в Чехию.

Карьеру на юниорском уровне начал в системе чешского «Всетина».

В апреле 2013 года подписал трехлетний контракт с «Сент-Луис Блюз». 28 декабря 2013 года забил первый гол в Национальной хоккейной лиге.

В августе 2019 года подписал соглашение с московским «Динамо».

В июле 2021 года вернулся в НХЛ, подписав контракт с «Аризоной Койотис».

В июле 2022 года вернулся в КХЛ, подписав контракт с питерским СКА.

6 июня 2023 года подписал трехлетний контракт с казанским «Ак Барсом».

Фото на анонсе: ska.ru