«Сделаю все, чтобы продвигать свой народ в массы». Загитова - о Татарстане

Фото: Рамиль Гали / «Татар-Информ»

Чемпионка Олимпийских игр 2018 и мира 2019 года Алина Загитова выступила на церемонии вручения народной премии «Татары года — 2025». 23-летняя фигуристка, обращаясь к организаторам от издания «Миллиард.Татар», поблагодарила их за высокую оценку ее вклада в развитие республики.

В опубликованном в телеграм-канале видео Загитова пообещала и впредь способствовать популяризации татарской культуры. Она также анонсировала возвращение своего ледового шоу «Хранители времени» в следующем году, пообещав зрителям впечатляющие спецэффекты.

«Спасибо большое организаторам за то, что так высоко оцениваете мой вклад в Республику Татарстан. Конечно, я буду делать со своей стороны всё для того, чтобы продвигать свой народ в массы, и делать очень классные проекты, нужные проекты. В позапрошлом году мы сделали шоу «Хранители времени», которое, дай бог, покажем в следующем году и порадуем вас потрясающими спецэффектами», — сказала Загитова в видео, которое опубликовала в своем телеграм-канале.