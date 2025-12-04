news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 4 декабря 2025 19:08

«Сделаю все, чтобы продвигать свой народ в массы». Загитова - о Татарстане

Читайте нас в
Телеграм
«Сделаю все, чтобы продвигать свой народ в массы». Загитова - о Татарстане
Фото: Рамиль Гали / «Татар-Информ»

Чемпионка Олимпийских игр 2018 и мира 2019 года Алина Загитова выступила на церемонии вручения народной премии «Татары года — 2025». 23-летняя фигуристка, обращаясь к организаторам от издания «Миллиард.Татар», поблагодарила их за высокую оценку ее вклада в развитие республики.

В опубликованном в телеграм-канале видео Загитова пообещала и впредь способствовать популяризации татарской культуры. Она также анонсировала возвращение своего ледового шоу «Хранители времени» в следующем году, пообещав зрителям впечатляющие спецэффекты.

«Спасибо большое организаторам за то, что так высоко оцениваете мой вклад в Республику Татарстан. Конечно, я буду делать со своей стороны всё для того, чтобы продвигать свой народ в массы, и делать очень классные проекты, нужные проекты. В позапрошлом году мы сделали шоу «Хранители времени», которое, дай бог, покажем в следующем году и порадуем вас потрясающими спецэффектами», — сказала Загитова в видео, которое опубликовала в своем телеграм-канале.

#алина загитова
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с генеральным директором МегаФона

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором МегаФона

3 декабря 2025
Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

3 декабря 2025