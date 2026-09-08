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На главную ТИ-Спорт 8 сентября 2026 15:28

«Сделаю из своей квартиры Версаль»: Медведева — о своем неожиданном хобби

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«Сделаю из своей квартиры Версаль»: Медведева — о своем неожиданном хобби
Фото: телеграм-канал фигуристок

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в новом выпуске шоу «Добротур» раскрыла необычное увлечение, которое захватило ее после завершения карьеры.

Оказывается, спортсменка увлеклась дизайном интерьеров и мечтает превратить свое жилье в настоящий дворец.

«Я очень люблю квартиру переделывать. Мне кажется, что еще чуть-чуть, и я сделаю из своей квартиры Версаль», — призналась Медведева.

Фигуристка рассказала, что изначально ее жилье было оформлено совершенно в ином стиле:

«Изначально у меня был минималистичный дизайн-проект, современный и лаконичный. Но я стала больше интересоваться искусством и поняла, что жить в серых стенах больше неприкольно».

Добавим, что ранее Медведева уже заявляла, что не планирует возобновлять спортивную карьеру, полностью сосредоточившись на новых увлечениях и проектах за пределами льда.

#фигурное катание
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