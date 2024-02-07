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«Сделать все возможное, чтобы помочь»: в Актаныше заработал филиал «Защитников Отечества»
В Актанышском районе начал работать филиал всероссийского государственного фонда «Защитники Отечества».
Исполняющая обязанности координатора Ландыш Бариева назначена уполномоченным лицом, имеющим право оказывать помощь участникам СВО и их семьям. При возникновении вопросов по военкомату, больницам, выплатам она связывается с соответствующими ведомственными органами, обращается в республиканские и федеральные органы по защите военнослужащих.
Сегодня координатор Ландыш Бариева и глава Актанышского района Ленар Зарипов встретился с семьями участников специальной военной операции. Вопросы были разные, но каждый требовал индивидуального подхода.
В военкомате близким бойцов дали ответы по работе с документами, исправлению ошибок в книге ветерана боевых действий, отправке биологических материалов на анализ ДНК.
Также семьям рассказали об оказании психологической и медицинской помощи бойцам.
«СВО закончится, она продлится недолго. Но нужно сделать все возможное, чтобы помочь ребятам, участвующим в специальной военной операции, оказать помощь их близким, родителям, семьям», — отметил глава района Ленар Зарипов.
Также было отмечено, что деятельность волонтерской группы «Мы вместе» служит крепким мостом между солдатами и их земляками в тылу.
Слова огромной благодарности были высказаны руководству района, волонтерам, родителям, близким военнослужащих.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.
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