Сделать такси полноценным видом пассажирского транспорта предлагают депутаты Госсовета РТ

Такси может стать одним из основных видов транспорта в Татарстане, как привычные автобусы, троллейбусы и трамваи. Такое мнение озвучил председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин по итогам выездного заседания в Бугульме, где обсуждались проблемы пассажирских перевозок.

По мнению Тыгина, решать транспортные проблемы в городах и селах Татарстана нужно с учетом особенностей каждого муниципалитета. Например, в Лениногорске такси во многом пришло на смену привычным автобусам. В связи с этим формирование полноценной отрасли такси видится весьма актуальным.

«Такси уже не воспринимается как “роскошь и дорого”. Современное такси – это услуга одного смартфона другому, достаточно доступно и оперативно. Но отрасль нужно отрегулировать законодательно. Сегодня сам формат пассажирских перевозок как доставка людей большим автобусом от одной остановки к другой изменился, стал намного шире», – поделился мнением Тыгин.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов подверг критике ряд муниципалитетов за работу общественного транспорта, в том числе в зоне критики оказалась и Бугульма. Зачастую перевозчики не выдерживают сложившиеся экономические условия и уходят с рынка перевозок. Исчезновение автобусов с маршрутов становится уже социальной проблемой, поскольку недовольство населения растет пропорционально времени ожидания транспорта. К слову, в Бугульме время интервала движения автобусов составляет 60 – 90 минут.