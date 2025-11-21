news_header_top
Экономика 21 ноября 2025 13:30

Ремонт квартиры «под ключ» обойдется в 15-40 тыс. рублей за кв. м. – эксперт Халатов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На сегодняшний день сделать ремонт в квартире «под ключ» в российских регионах стоит 15-20 тыс. рублей за кв. м. В Москве ценник за аналогичные работы вдвое больше – 35-40 тыс. за квадратный метр, сообщил «Татар-информу» эксперт в области строительства и ремонтов Лев Халатов.

«В среднем стоимость ремонтных работ под ключ в регионе составляет 15-20 тыс. рублей за «квадрат», в Москве – 35-40 тыс. рублей за квадратный метр в среднем», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что стоимость ремонтных работ и в квартире, и в частном доме одинаковая при условии одинаковых вводных.

